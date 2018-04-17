嘉里物流委任環球貨代及環球空運新主管 延展國際貨運增長動力

香港，中國 - Media OutReach - 2018 年 4 月 17 日 - 嘉里物流聯網有限公司（「嘉里物流」或「公司」；股份代號 0636.HK）宣佈委任 Mathieu Renard Biron 為環球貨代總裁，以及 Patrick Cheah 為執行董事 -- 環球空運。此次任命是推動嘉里物流之環球貨運業務發展的策略性舉措，並進一步提升公司於各行業的服務能力 。

駐職香港和曼谷的 Biron 將帶領集團迅速增長的國際貨運業務，以及負責該業務的整體管理，並制定策略及營運方針。Biron 擁有超過 25 年國際貨運經驗，並為亞洲市場專家，自 1991 年以來曾於多家物流、貨運及製造業機構擔任要職，並在上任前出任喬達集團亞太區副總裁。

Cheah 加盟嘉里物流前任職丹馬士及優特埃國際物流之亞洲空運主管。他將駐職新加坡，專責集團的環球空運業務以及空運產品、貿易航線及服務能力之整體發展。

對於兩位業界專才加盟，嘉里物流集團總裁馬榮楷表示：「我們歡迎 Mathieu 和 Patrick 加入我們的團隊。他們的豐富經驗及優秀往績將成為集團的重要資產。嘉里物流的國際貨運業務近年已成為集團的增長引擎，我們期望延伸此增長動力，致力在集團的環球網絡內發揮最佳協同效應。我們期待集團之貨運能力在兩位的領導下得以充分提升和發揮。」

關於嘉里物流聯網有限公司（股份代號 0636.HK）

嘉里物流是一家以亞洲為基地及擁有亞洲最強網絡的國際第三方物流供應商。嘉里物流的核心競爭力在於為跨國企業及國際品牌提供高度量身訂制的方案，助客戶提升供應鏈效率，節省整體成本及加快回應市場變化。嘉里物流在 51 個國家和地區有逾 1,000 個服務點，在世界各地管理 5,200 萬平方呎佔地及物流設施，為客戶提供無可比擬的可靠性及靈活度的服務，以支援客戶的業務拓展和長遠增長。嘉里物流聯網有限公司於香港聯合交易所有限公司主板上市及獲納入為恒生可持續發展企業指數系列 2017-2018 成份股。