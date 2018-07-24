丘鈦科技炒高逾4成 大摩上調目標價至5元 仍低於現價

丘鈦科技 (1478-HK) 新產品開始量產和銷售，今 (24) 日股價午盤暴漲 43%，截至下午，漲幅稍微收斂，仍漲 40.305%，報港幣 6.44 元。摩根士丹利上調丘鈦科技評級至「與大盤同步」，目標價由港幣 3.5 元升至港幣 5 元，仍遠低於現價。

圖：新浪科技

丘鈦科技公佈，公司開發 3D 結構光模組和屏下指紋識別模組的新產品取得重大突破，並已正式開始量產和銷售。

於 7 月份，丘鈦科技成功取得一家中國智慧手機品牌製造商的首批 3D 結構光模組批量採購訂單和備料需求指示，數量合計超過 100 萬顆；以及成功取得另一家中國智慧手機品牌製造商的首批屏下指紋識別模組批量採購訂單，和備料需求指示，數量合計超過 700 萬顆。

公司將採購特定數量的原材料，以應對未來數月該等客戶對 3D 結構光模組和屏下指紋識別模組的需求。

與此同時，摩根士丹利發表報告指出，相信丘鈦科技股價將於短期見底，預計上半年將取得低盈利表現，不過其屏下指紋識別模組加快被市場採用將有助於增強盈利能力。

大摩指出，一開始屏下指紋識別模組銷量將維持少量，早前預計占下半年收入僅約 10%，不過在取得訂單之公佈後，上調丘鈦今明兩年每股盈測分別 63% 及 18%，今年下半年屏下指紋識別模組收入預測上調 54%，明年銷售預測則上調 67%。

以上因素加上利潤率提升，該行上調其目標價自港幣 3.5 元至港幣 5 元。基於丘鈦科技很大可能受惠於首波三鏡頭採用，評級自「減持」升至「與大市同步」；若盈利能力明顯改善，大摩才會考慮上調評級至「增持」。