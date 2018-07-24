A股創一個月新高 看好新經濟力 中國平衡基金+2檔ETF新兵報到

國務院常務會議部署財政金融政策，支持擴大內需，推動基建投資，激勵 A 股大升，上證綜指重登 2900 點以上，創逾一個月以來新高。看好中國政策轉型後的新經濟成長力，國泰投信推出新中國傘型基金，旗下三檔子基金分別為國泰中國新時代平衡基金、國泰富時中國 A150ETF (00743) 及國泰富時中國 5 年期以上政策金融債券 ETF (00744B)，並以合計逾新台幣 32 億元報請成立，兩檔 ETF 新兵也將於 8 月 3 日正式掛牌。

後十九大會議時代，中國經濟迎來新面貌，從高速增長轉向高質量發展，受惠產業包含智慧創新、綠能環保、消費升級和一帶一路等生力軍，經濟格局更加多元且大幅拓寬。

之前受貿易戰紛擾影響，中國 A 股震盪加劇，市場投資情緒一度悲觀，但是，國務院常務會議今天宣布，部署財政金融政策，支持擴大內需，推動基建投資，激勵 A 股大升，上證綜指重登 2900 點以上，創逾一個月以來新高。

雖然 A 股之前低迷接連破底，但國泰投信中國股票投資部基金經理人張匡勛表示，儘管 A 股內部散戶情緒悲觀，但海外資金持續湧入估值偏低的 A 股市場，且金額已達 3400 億人民幣，A 股極具投資價值。

張匡勛表示，貿易戰可視為短期干擾因素，中長線陸股潛質大，才會持續吸引外資佈局，加上最新公佈的中國第二季 GDP 年增率為 6.7%，仍維持穩健成長局面，其中，消費支出為經濟成長的最主要來源，貢獻度高達 78.5%。多方數據不僅顯示中國市場後市可期，更突顯新產業領頭態勢強勁。

國泰中國新時代平衡基金佈局策略以股票作為積極部位，瞄準轉型經濟，並搭配債券追求中長期債息穩健報酬，在股債靈活配置下，進可攻退可守，有效提升投資報酬及降低波動度。

至於喜歡投資買賣靈活度更高投資人，則可以選擇國泰富時中國 A150ETF，此 ETF 追蹤富時中國 A150 指數，該指數成分股就是中國新經濟產業的生力軍，如：科大訊飛和金風科技，都是中國轉型經濟中當紅的 AI 和綠能產業股票。

張匡勛表示，其中｢科大訊飛｣被《麻省理工科技評論》評為全球前十大最聰明企業，開發的智醫助理機器人，與 53 萬名真人考生一同競試，以優於平均的成績通過中國執業醫師考試。｢金風科技｣則是全球最大風力發電機製造商，累計裝機量每年減少的碳排放，相當 34 萬座大安森林公園的吸碳量，就連蘋果也積極入股，為中國環保綠能產業的重要推手。

張匡勛表示，所以投資國泰富時中國 A150ETF，等於直接掌握新產業成長爆發力。

而中國政府新政策亦推升中國債市加速開放，預估未來納入國際債券指數後，中國債市將可以吸引近 5000 億美元流入。國泰投信 ETF 團隊主管鄭立誠表示，就長線來看，中國政策金融債將成為投資新寵，因為其不僅具備一帶一路下的政策主導優勢，更擁三大標準普爾信評 A + 級銀行支持，長期表現將更勝中國公債，建議投資人可選擇國泰富時中國 5 年期以上政策金融債券 ETF (00744B)，作為資產配置的一環，掌握長線增益機會。