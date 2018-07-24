中科新廠產能增＋原物料回穩 橋椿Q2每股賺0.17元

橋椿 (2062) 第二季在中科新廠產能提高，及原物料價格回穩下，帶動本業轉盈，也推升毛利率較上季成長，稅前淨利 5484 萬元，淨利歸屬於母公司 2868 萬元，毛利率 11.5%，單季 EPS 0.17 元。橋椿第一季由於中科新廠自動化產線的學習曲線較長，導致生產成本與費用增加，再加上鋅、銅等原物料價格上漲及匯損影響，進而導致第一季稅前淨利轉盈為虧，每股純益 0.08 元，而第二季在本業及業外收益加持下，也帶動獲利回溫。



橋椿第二季營收 17.78 億元，稅前淨利較上季轉虧為盈達 5484 萬元，淨利歸屬於母公司 2868 萬元，毛利率也較上季 10.85% 成長至 11.5%，EPS0.17 元；上半年營收 33.98 億元，淨利歸屬於母公司 4135 萬元，毛利率 11.2%，EPS 0.25 元。



