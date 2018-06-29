橋椿中科新廠產量增 有望助攻Q2本業轉盈

橋椿 (2062) 中科新廠第一季仍無法達成損益兩平階段，再加上鋅、銅等原物料價格上漲及匯損影響，進而導致第一季稅前淨利轉盈為虧，每股純益 0.08 元。法人指出，第二季在中科新廠產量提高下，生產成本也隨之降低，將帶動毛利率較上季小幅提升，有助第二季本業轉盈。橋椿受中國大陸人力成本上升與招工難度增加的影響，於台灣中科新廠發展自動化產線，但由於自動化產線的學習曲線較長，導致生產成本與費用增加，法人預估，中科新廠第一季產量 522 噸，月均銷量約 133 噸，尚未達達月均銷量 250 噸的損平點，預計 2019 年有望達成損平，而今年在中科廠產量成長下，有望帶動營收呈雙位數成長。



而在原物料部分，橋椿逾九成營收來自衛浴相關零組件，主要的市場為歐美營收占比達 80%，亞洲約佔 13%。第一季鋅及銅製品分別占 63% 及 20%。法人指出，原物料成本雖上揚，但漲幅未達與客戶協議調價標準，因而導致成本上升，再加上中科新廠效益未開，橋椿今年毛利率表現恐較去年衰退。