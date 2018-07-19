〈每日外資外匯觀點〉市場未完全反映美國升息題材、法巴調升美元第三季目標價

受到美國聯準會主席鮑威爾鷹派言論的帶動，美元指數近期上漲，目前仍在 95 之上。
IG Securities 資深匯市策略師 Junichi Ishikawa 表示，股市避險情緒日漸消散，美元很可能進一步上漲，尤其是美元兌日圓。
RBC：市場仍未完全消化美國升息題材
RBC 的首席匯市策略師 Adam Cole 看多美元，認為貨幣政策支撐美元，並樂觀預估聯準會明年底前將升息四次，而市場尚未完化消化升息的題材。
丹斯克銀行同樣認為，聯準會為了對抗上漲的通膨壓力，除了今年將再升息兩次外，2018 年將升息四次。
法國巴黎銀行也看多美元，在最新的報告中指出，在貿易戰局勢緊張下，美元在第三季還有進一步上漲的空間。
法巴銀行調升美元第三季目標價
法巴銀行並全面上調美元第三季目標價，將歐元兌美元由 1.18 調降至 1.15；美元兌加幣由 1.32 調升至 1.35；澳幣兌美元由 0.75 調降至 0.72。
德國商業銀行 (Commerzbank) 固定收益技術分析主管 Karen Jones 指出，若歐元兌美元維持在 1.1723-1.1790 下方時，恐將難以扭轉跌勢。
野村研究分析師 Yujiro Goto 指出，若日本央行決定減少購買日本國債，須關注引發的市場反應；而在美元兌日圓的此波漲勢後，短線隨時有可能出現獲利了結賣壓以及反轉向下的走勢。