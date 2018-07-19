〈每日外資外匯觀點〉市場未完全反映美國升息題材、法巴調升美元第三季目標價

受到美國聯準會主席鮑威爾鷹派言論的帶動，美元指數近期上漲，目前仍在 95 之上。

美元指數日 K 線。(來源：新浪財經)

IG Securities 資深匯市策略師 Junichi Ishikawa 表示，股市避險情緒日漸消散，美元很可能進一步上漲，尤其是美元兌日圓。

RBC：市場仍未完全消化美國升息題材

RBC 的首席匯市策略師 Adam Cole 看多美元，認為貨幣政策支撐美元，並樂觀預估聯準會明年底前將升息四次，而市場尚未完化消化升息的題材。

丹斯克銀行同樣認為，聯準會為了對抗上漲的通膨壓力，除了今年將再升息兩次外，2018 年將升息四次。

法國巴黎銀行也看多美元，在最新的報告中指出，在貿易戰局勢緊張下，美元在第三季還有進一步上漲的空間。

法巴銀行調升美元第三季目標價

法巴銀行並全面上調美元第三季目標價，將歐元兌美元由 1.18 調降至 1.15；美元兌加幣由 1.32 調升至 1.35；澳幣兌美元由 0.75 調降至 0.72。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

德國商業銀行 (Commerzbank) 固定收益技術分析主管 Karen Jones 指出，若歐元兌美元維持在 1.1723-1.1790 下方時，恐將難以扭轉跌勢。

野村研究分析師 Yujiro Goto 指出，若日本央行決定減少購買日本國債，須關注引發的市場反應；而在美元兌日圓的此波漲勢後，短線隨時有可能出現獲利了結賣壓以及反轉向下的走勢。