上半年零售、餐飲年增4.7% 雙創近7年同期最高增幅

經濟部今 (23) 日公布 6 月批發、零售及餐飲業營業額，受惠於端午節、畢業季、世足賽熱潮等因素，推升 6 月營業額成長，累計上半年零售業及餐飲業營業額年增都是 4.7%，為近 7 年同期最高增幅；預估 7 月批發、零售及餐飲業都將持續成長。

經濟部指出，6 月批發業營業額 8714 億元，年增 2.3%，主因伺服器、記憶體等電子零組件國外需求活絡，加上鋼品外銷價量齊揚所帶動，累計上半年批發業營業額為 4 兆 9964 億元，年增 4.4%。



6 月零售業營業額 3454 億元，年增 4.9%，其中綜合商品零售業的百貨公司因年中慶及世足賽相關商品熱賣，年增 5.9%，超級市場及量販業因逢端午節及世足相關商品優惠促銷，各年增 2.8%、3.2%，便利商店因門市擴增，加上輕食、冰飲品需求增加，年增 7.2%。

家庭器具及用品零售業因高單價珠寶、鐘錶業績成長，及部分業者拓展電子商務挹注營收，年增 10.3%；布疋及服飾品零售業因連鎖品牌拓展門市，及精品買氣活絡，年增 10.4%：燃料零售業則因油價及銷量皆較去年同期成長，年增 25.8%；累計上半年零售業營業額 2 兆 958 億元，年增 4.7%，為近 7 年同期最高增幅。

6 月餐飲業營業額 396 億元，年增 8.5%，主因逢端午節、畢業季及世足賽熱潮，加上進入冰飲品銷售旺季所帶動；累計上半年餐飲營業額 2355 億元，年增 4.7%，為近 7 年同期最高增幅。

展望 7 月，經濟部表示，批發業受惠於外貿穩定擴張，加上進入中元節食品飲料鋪貨旺季，預估營收年增率將維持正成長；零售及餐飲業因進入暑假消費旅遊旺季，加上車商民俗月前衝刺業績，及酷暑帶動消暑商品需求，零售及餐飲業營業額可望續呈增勢。



根據受查廠商對 7 月營運看法，按家數計算動向指數批發業為 50.2、零售業為 52.2、餐飲業為 52.0；按營業額計算的動向指數批發業為 50.2、零售業為 60.3、餐飲業為 66.7。