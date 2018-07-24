台灣主要報紙重要財經新聞 2018年7月24日

蘋果新 iPhone 發表邁入倒數計時，主力代工廠鴻海旗下大陸鄭州廠近期祭出旺季生產獎金與招工激勵金，全力找人，業界估這段期間將找逾萬人上工，以迎接旺季需求。

隨著時序進入半導體市場傳統旺季，金氧半場效電晶體（MOSFET）市場供給缺口持續擴大，第三季價格已順利調漲約 1 成幅度，然而大陸中興通訊獲美國解禁並重啟營運後，帶動大陸系統廠全面釋出 MOSFET 急單，並傳出部份業者還願意再加價 2 成大舉掃貨。

不甩美國總統川普嚴詞批評中國、歐盟涉操縱壓低雙率（匯率和利率），且財政部長努勤也直言警告，美國正在觀察人民幣貶勢，將評估人民幣匯率是否被操縱。人民幣昨早一度翻揚，午後卻由升轉貶，終場以人民幣六．七八三四元兌一美元作收，連四貶並續創逾一年新低，且在亞洲貨幣中獨自走弱。

聯合報

KKR：3-5 年「手術完成」 榮化會重新上市

「無關景氣反轉」 工業生產指數 6 月疲軟

經濟日報

鴻海明除權息 外資押寶連七買

破天荒 台塑化買美國原油

人行放錢 2.3 兆 人民幣續貶

蘋果日報

晶華獵才 非餐旅相關科系也歡迎 先 Fun 暑假 再上班

拼 3~5 年重新上市 KKR 吞榮化：很爽

小 7 御飯糰熱銷 鮮食佔比衝 20%

中國時報

柴油車汰換 再享貸款利率優惠

移工住宿基準升級 企業跳腳

7 成 7 社會新鮮人 患待業恐慌症

工商時報

中興急單加價狂掃貨 台 MOSFET 廠漲風再起

中美吵架 台塑化伺機買美原油

日銀擬縮小 QE 日圓激昂破 111

自由時報

不甩美警告 人民幣貶 1 年新低

日財長︰新興國貨幣貶值 恐爆金融風險

美中打空包彈？ 千種商品沒進口