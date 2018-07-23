〈工業生產指數〉6月工業生產指數連4紅 製造業為主要貢獻

經濟部今 (23) 日公布 6 月工業生產指數 107.81，月減 3.47%，年增 0.36%，連續 4 個月正成長，第 2 季工業生產指數 107.57，季增 3.67%，其中 6 月製造業生產指數 107.86，年增 0.68%，電子零組件年增 1.55%，為主要貢獻來源，製造業第 2 季，累計前 6 月製造業生產年增 4.74%。

經濟部統計，6 月工業生產指數 107.81，月減 3.47%，其中製造業月減 3.49%，經季節調整後，工業生產月減 2.7%，製造業月減 2.34%；跟去年同月比較，6 月工業生產年增 0.36%，製造業年增 0.68%，礦業及土石採取業年減 4.39%，電力及燃氣供應業年減 3.34%，用水供應業年增 1.48%。

統計第 2 季工業生產指數 107.57，季增 3.67%，其中製造業增加 2.97%；第 2 季工業生產指數年增 5.44%，其中製造業年增 5.8%；累計 1 至 6 月工業生產年增 4.57%，其中製造業年增 4.74%。

6 月電子零組件業生產指數 109.83，月減 2.32%，年增 1.55%，其中積體電路業年增 2.43%，主因新興應用擴展，電子產品記憶體搭載容量提升，帶動 DRAM、快閃記憶體及矽晶圓需求強勁，但手機晶片庫存調整及虛擬貨幣挖礦熱潮降溫，造成晶圓代工生產縮減，抵銷部分增幅。

液晶面板及其組件業年減 5.6%，主因大尺寸面板因調節產能而減產，不過，中小尺寸因手機面板需求吃緊增產，抵銷部分減幅。累計 1 至 6 月，電子零組件業年增 8.04%。

化學原材料業年減 2.2%，結束連續 13 個月正成長，主因國內輕油裂解廠歲修，下游石化廠同步安排檢修，其中以烯烴類及乙二醇減產較多。累計 1 至 6 月年增 3.72%。

基本金屬業年增 6.25%，主因國際鋼價持穩，加以去年同期部分產線停機檢修，比較基數偏低，熱軋、鋼胚、鋼筋等增幅較大。累計 1 至 6 月年增 0.89%。

電腦電子產品及光學製品業年增 2.69%，主因網通設備、電腦風扇、投影機零件、客製化 NB 之國外訂單增加，加上高階手機鏡頭需求轉強所致。累計 1 至 6 月年增 5.79%。

機械設備業年增 9.17%，為去年 2 月以來連續第 17 個月正成長，主因全球半導體、光電、汽車、航太等產業對高科技精密及自動化設備需求強勁，加上業者擴增產能，帶動電子生產設備、線性滑軌、滾珠螺桿等持續增產。累計 1 至 6 月年增 12.02%。

汽車及其零件業年減 10.17%，主因進口車搶占市場，部分國產車廠進行庫存調整，汽車零件同步減產。累計 1 至 6 月年減 3.39%。