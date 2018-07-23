台股今年已11家下市櫃 金管會仍稱無掀起下市潮

榮化 (1704-TW) 將由國際私募股權基金 KKR 以股分轉換方式收購下市，根據媒體統計，2018 年以來，上市櫃公司已有 11 家公司下市櫃，被外界指稱台股吹起「下市風」，對此，金管會晚間表示，這 11 家公司下市櫃，大多都是因為「整併」，且整併有助於提升台灣上市櫃公司產業規模及競爭力。金管會強調，台灣資本市場體質健康、法規透明度高，到今年 6 月底止，已新增 29 家公司完成上市櫃掛牌，並無所謂台股掀下市櫃風潮一事。

榮化昨天召開重訊，宣布與國際投資機構 KKR 簽署股份轉換協議，KKR 將以每股 56 元 (含息 2.9 元)、溢價約 17.28%，收購榮化 100% 已發行的股份，收購總金額高達新台幣 478 億元 (約 15.6 億美元)。榮化已規劃於 2018 年 9 月 10 日召開股東臨時會討論股份轉換案及停止公開發行，預計於今年底前完成收購並下市。

因為榮化下市效應，引發外界關注今年以來的下市櫃公司愈來愈多，據統計，今年以來，已下市的公司包括：必翔、日月光、矽品、中美冠、美磊、商店街、華美、理隆等，另科納 - KY 及君耀 - KY 則分別預計於 9 月 1 日及 9 月 28 日下市，再來就是昨日宣布將因私有化而下市的榮化，合計達到 11 家。

金管會表示，這 11 家公司下市櫃，經了解其中包括：日月光與矽品二家上市公司整併下市後，成立投資控股公司重新上市；美磊及君耀二家上市櫃公司與國巨集團整併後下市櫃；必翔與華美則因財務業務狀況不佳而終止上市櫃，僅有中美冠及科納 KY 因外國公司併購下市櫃。

金管會表示，11 家中大多因為產業整併，而此有助於提升我國上市櫃公司的產業規模及競爭力，而財務業務狀況不佳的公司終止上市櫃，亦有助提升我國資本市場的品質，台灣資本市場體質健康、法規透明度高，今年截至 6 月底止，已新增 29 家公司完成上市櫃掛牌，金管會將請證交所及櫃買中心持續推動優質企業上市櫃，故並無所謂台股掀下市櫃風潮一事。。

而針對榮化遭 KRR 收購一案，金管會也發出三點聲明，分別為：

二、 本案涉及私募股權基金併購我國上市公司，且有下市的規劃，因此金管會已請證交所洽榮化，了解下市後，有無重新上市掛牌的規劃，並密切注意榮化相關財務業務變化，及股東臨時會召集情形，適時發布重大訊息以利外界知悉。

三、 本案渉及外人投資，須經投審會核准，未來金管會將配合投審會審查，審查重點包括：下市原因、併購程序是否符合相關法令規定 (包括企業併購法及公開發行公司取得，或處分資產處理準則等)、股東權益保障是否落實（如被併購公司終止上市股東會決議是否達 2/3 以上股權同意、特別委員會委請獨立專家提供的價格合理性意見等）、相關資訊揭露 (包括併購重要約定內容、專家意見與股東權益保障等) 是否充足，及未來重新上市的規劃等事項。