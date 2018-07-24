MLCC漲價效益強 達方Q2獲利倍增 每股純益1.41元

達方 (8163-TW) 受惠 MLCC(積層陶瓷電容) 缺貨漲價效益持續發酵，6 月自結稅後純益 1.54 億元，月增 7.69%，年增 164%，每股純益 0.55 元，加上先前已公告的 4 月 0.35 元、5 月 0.51 元，達方自結第二季稅後純益 3.95 億元，季增 182%，年增 176%，每股純益來到 1.41 元，公司指出，目前 MLCC 營收比重已提升至 2 成之上，隨產線陸續重啟，MLCC 佔比將持續提高。

達方公布自結 6 月營運結果，合併營收 17.72 億元，與上月持平，年增 5.96%，稅後純益 1.54 億元，每股純益 0.55 元。

加上先前公司已公告 4 月稅後純益 0.98 億元、5 月 1.43 億元，達方第二季營收 51.61 億元，季增 29%，年增 1 成，稅後純益 3.95 億元，季增 182%，年增 176%，每股純益 1.41 元。

隨 MLCC 市況好轉，達方也從去年底開始重啟產線投入市場，公司指出，目前 MLCC 營收占比已超過 2 成，且隨產線陸續復工，佔比也將持續提升，屆時月產能上看 100 億顆。在市場看好 MLCC 還有漲價空間的情況下，推升獲利持續升溫。

而達方主要產品、佔營收比重 70-75% 的電腦鍵盤，預期將受惠第三季 NB(筆記型電腦) 出貨旺季到來，帶動訂單暢旺，也將為營運再添動能。

累計達方上半年營收 91.63 億元，年增 1 成，在 MLCC 飆漲下，稅後純益 5.35 億元，大幅年增 135%，每股稅後純益來到 1.91 元。