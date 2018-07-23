公司出售股票 要留意三大規定

財政部北區國稅局今 (23) 日表示，公司在出售股票上，建議留意三點事項，包括第一營利事業當年度有出售證券交易所得，應計入基本所得額；第二注意股票持有期間滿 3 年，才可以減半計入基本所得額；第二出售國內公司股票股利部分，可以用面額計算成本。

目前營利事業基本所得額的計算方式，主要是課稅所得額加上各項免稅所得，而計入基本所得額的免稅項目，包括證券及期貨交易所得、5 年免稅所得、國際金融業務分行得免稅所得等。

北區國稅局表示，自 2013 年以後，營利事業若出售持有滿 3 年以上的股票，在計算當年度證券交易所得時，減除當年出售持有滿 3 年以上股票的交易損失後，餘額為正者，可以就該證券交易所得的半數，計入基本所得額。

但目前就發生公司出售股票中，並非全部股票均持有期間滿 3 年，且不知道可以用面額計算成本，導致少計算出售證券成本，漏計約 5000 萬元基本所得額，遭到補徵約 600 萬元的稅款。

北區國稅局表示，甲公司 2016 年營利事業所得稅結算申報，列報出售證券交易所得約 4.2 億元，在計算基本所得額時，全數申報為持有滿 3 年以上的證券交易所得，減半計入基本所得額 2.1 億元。

但經國稅局經核對公司的證券交易明細表後，發現不是全部的股票持有期間都滿 3 年以上；另外，出售的股票中，有部分是國內公司配發的股票股利，但公司不知道可以用面額 10 元認列成本，計算證券交易損益，僅增加股票總股數，以 0 元計算成本，導致少計算出售證券成本。

因此，國稅局針對甲公司股票交易明細表，重新計算出售成本，持有滿 3 年以上證券交易所得 1.6 億元，減半計入基本所得額 0.8 億元，持有未滿 3 年證券交易所得 1.8 億元，合計應計入基本所得額 2.6 億元，公司漏計 5000 萬元基本所得額，補徵稅款約 600 萬元，並處漏稅罰。

北區國稅局提醒，營利事業當年度有出售證券交易所得，應計入基本所得額，並注意如持有期間滿 3 年，才可以減半計入基本所得額，而出售國內公司股票股利部分，可以用面額計算成本。