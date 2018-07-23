志聖Q2純益季增逾6成 上半年EPS1.58元 Q3接單狀況佳

設備廠志聖工業 (2467-TW) 今 (23) 日盤後公布第 2 季自結稅後純益為 1.46 億元，季增 61.99%，年增 10.38%，累計前 6 月稅後純益為 2.36 億元，年增 36.04%，每股純益為 1.58 元，志聖下半年接單狀況明朗，第 3 季營收、獲利都可望超越第 2 季。

志聖第 1 季稅後純益為 9016 萬元，年增 1.18 倍，每股純益為 0.6 元，第 2 季稅後純益則跳升為 1.46 億元，季增超過 6 成，上半年純益達 2.36 億元，年增 36%。

就志聖本業來看，今年以來包括面板、PCB 曝光及濕製程與半導體 3D 封裝等設備等需求強烈，第 2 季營收 14.27 億元創近年單季新高，季增 9.24%，年增 13.46%，上半年營收 27.33 億元，年增 15.72%，法人估志聖第 3 季隨著市場需求進入旺季，營收可望持續向上攀升，營收、獲利都將超過第 2 季。

以志聖目前出貨比重來看，PCB 設備占 4-5 成最高，面板設備占 3-4 成，其他如印刷、製鞋設備占約 1 成；志聖高階主管對目前接單狀況指出，訂單可看到今年年底，主要需求來自中國大陸面板廠擴建 10.5 全世代產線的需求，另外 PCB 設備也有包括中國大陸 PCB 廠如景旺等需求帶動，而半導體設備則以 3D 封裝設備為主。