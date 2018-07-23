【倫元投顧】拉權值出小型

◆盤勢分析

川普擬針對中國 5000 億美元商品課稅，導致投資人信心再度搖擺，台股主要是以外資回補權王 2330 台積電撐住指數，反觀中小型個股的殺盤頗重，引發市場「拉權值出小型」的猜想。雖然盤面上確實有這樣的走法，但台積電的買盤係來自外資的超賣回補，中小型股買力則來自於市場派，因為兩者並非同一類型買力，故不可混為一談；不過，從外資大買權值股但市場派卻趁機調節中小股來看，台股短期在市場力減弱下，將偏向在季線 10854 點之上整理格局。由於市場派有縮手跡象，短期台股將先以沉澱中小型股籌碼為主，因為大多數投資人持有者以小型股居多，故操作上暫宜保守。

被動元件族早盤活力很強，顯示大多數投機力仍想在該族群作價差，這種情況會讓被動元件的籌碼更為凌亂，短線當沖客增多勢必造成股價彈幅越來越小，直到短線客完全退出為止。由於中小型股的殺盤頗重，可見恐慌賣壓應已出籠，我仔細思考了方向，其實未來最有機會者在矽晶圓，因為報價只有「漲不漲」的問題。

楊天迪分析師

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