【顧德投顧】台積電走高，加權指數季線翻揚

◆盤勢分析

OTC 成重災區，但回測上升年線，準備走背離波

美股周五小跌，台股在台積電帶領下順利站上季線甚至季線已開始翻揚向上 (這是扭轉中期的多頭走勢) 但中小型個股卻始終跟不上，有些不尋常，但並不是沒有見過(主因加權指數計算模式已出現失真，權值股占指數成分過重所致)，而 OTC 指數較能反映中小型個股的走勢(今大跌，並回測年線位置)，就整體而言，有一定的操作難度，在買賣進出上仍不可大意！

而對於未來的行情操作，就是根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日日 KD 持續黃金交叉，指數持續上攻 14.78 點 (本波已從 10523 上漲至 10984)！而在台灣 50 週 kd 也黃金交叉帶動下(近期因除權息效應加權指數失真，故看台灣 50)，加權週 KD 也可望黃金交叉，代表如先前預期先拉指述的看法獲得印證，接下來中小型個股需表態(看 OTC 指述的日 KD) 一步一步來，不可急躁

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數震盪狹幅！

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變！目前行情再次出現拉權值股殺中小型個股的走勢，就是俗稱的【賺指數賠價差】，個股輪動非常快速，輪漲輪跌明顯，不能追高殺低，容易被修理！

◎【矽晶圓及磊晶圓】漲價題材的類股如：6488 環球晶、5483 中美晶 (今除息 3 元現金，出現貼息走勢，早盤拖累整體類股走勢)、3532 台勝科、6182 合晶 (矽晶圓中表現較強，尾盤拉至平盤上)、3016 嘉晶 (+0.4)、3707 漢磊 (+0.25)

◎【PCB】：2313 華通、2367 耀華、6153 嘉聯益、6191 精成科、6274 台燿、5469 瀚宇博、3037 欣興、3645 達邁、4939 亞電、8039 台虹，蘋果新機準備推出，相關概念股準備開始拉貨，震盪時留意買點

◎【電競及遊戲】：6111 大宇資 (+5)、6169 昱泉、6180 橘子、3293 鈊象、3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠、2376 技嘉、2377 微星 (+4.1)、3540 曜越，已開始放暑假可開始留意暑假效應！

◎【電動車電池】：4721 美琪瑪、4739 康普，留意 TESLA 股價

◎【生技】：4104 佳醫、4190 佐登、4144 康聯、4123 晟德、4137 麗豐、4114 健喬、6523 達爾膚、1786 科妍、1760 寶齡、1783 和康生、1795 美時、4728 雙美、3205 百研、4162 智擎、6547 高端疫苗 (+4.75%)、4109 加捷，7 月有很多生技的題材，震盪時可留意

◎【3D 感測】：3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科，3374 精材、3059 華晶科、5351 鈺創、3406 玉晶光，今以穩茂為殺盤重心 (外資也頻調降目標價，主因基期高，且第四季才可望轉，可當指標股，留意往後 3 日不破低量縮的反轉訊號)

