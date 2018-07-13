全國電上季營收創歷史新高 惟軍公教年改＋氣候變遷 保守看待H2展望

國內 3C 大賣場全國電 (6281) 第二季業績以 48.39 億元創下歷史新高，不過，展望下半年，受到軍公教年改上路與去年比較基期較高等因素，加上年底選舉恐也對市況產生影響，該公司保守看待景氣，本季業績力求持穩，全年仍維持成長。全國電自結 6 月營收為 16.2 億元，較上月減少 9.01%，年增率為 1.11%，第二季營收為 48.39 億元，較上季大幅成長 17.8%，年增率 4%，累計上半年營收為 89.47 億元，年增 7.12%，創歷來同期新高。據了解，上季業績創高主因為天氣提前轉熱，夏季空調旺季提前開跑，加上中華電信 499 之亂，帶動手機銷量提升，世足賽開打也幫助電視銷售升溫。



該公司首季因毛利率、營益率雙升，本業獲利突破 2 億元創高，EPS 亦以 1.68 元同步創高，第二季雖營收上揚，但按照過去第二季毛利率在促銷機制之下通常降至 20% 以下來看，上季獲利不見得會比首季還好，不過，以上半年來看，法人認為 EPS 仍有機會挑戰 3 元。



至於下半年，全國電指出，感受到景氣面臨壓力，因此保守以對。其中，軍公教年改 7 月上路之後，該族群的消費氛圍轉弱，儘管全台軍公教估計約僅逾 30 萬人，但在大區包括文山區、新北市的新店、中永和等，的確產生衝擊，尤其年底選舉操作之下將擴大影響。



此外，去年夏季空調最旺季節落在 7 到 9 月，今年則提前在 4 月開跑，5 月就進入熱銷期，這使得今年第三季銷售將面臨去年同期較高的比較基期，亦為其對下半年保守的原因。



全國電發言人林政儒指出，第三季要續創新高不易，將力拼優於同期的 46.34 億元，至於第四季，在百貨公司週年慶的排擠之下，過去一向是該公司一年中的最淡季，而今年還有選舉變數，也成為下半年保守的因素之一。因此，全年來看，業績將力守個位數成長。

