誠品生活南西獨棟大店9月試營運 營運添新動能

誠品生活 (2926-TW) 今 (23) 日宣布，「誠品生活南西」獨棟大店將於 9 月試營運，以跨文化的「生活聚場」為定位，攜手六大品牌嘗試創作全新複合式店型，誠品書店也將成為全台誠品雜誌種類最齊全的據點，並與 R79 串聯成為台北市西區最大書店，隨著誠品生活南西 9 月試營運開幕後，營運可望增添新動能。

誠品生活表示，「誠品生活南西」獨棟大店以跨文化的生活聚場為定位，並攜手六大品牌嘗試創作全新複合式店型，包括推廣小農安心食材的神農市場、台灣家飾美學品牌寬庭、發跡於大稻埕的織品品牌「布物」、「印花樂」、及台南手工鞋品牌「花見小路」等；「expo SELECT 誠品生活精選」也以「台式生活美學」為主題，呈現 60 年代懷舊復古風格。

南西大店內的書店部分，誠品生活指出，南西店誠品書店將打造「跨文化閱讀發信地」，為全台誠品雜誌種類最齊全的據點，擁有逾 2 千種、近 5 千冊雜誌，其中涵蓋全台獨有的星、馬、泰、越、印、菲、緬、柬等 8 國，近 80 種東南亞語系雜誌，將與 R79 串聯，成為台北市西區最大書店，攜手提供多元豐富的文化活動。

誠品生活去年海內外營業據點共 45 家，總經營面積約 8.8 萬坪，去年新增台灣誠品 R79 店後，誠品生活花蓮店也於 5 月 26 日正式開幕營運，南西店從 6 月 1 日開始進場裝修，預計 9 月試營運。除南西大店外，誠品生活目前在桃園、台中、高雄與台南積極布點，盼能增加有特色的獨立據點，台北未來還有 2022 年將開幕的新店裕隆城旗艦店。

在今年的股東會上，誠品生活董事長吳旻潔也強調，雖然今年在第 3 季南西商圈與年底的中國深圳獨立大店規劃下，預計將有較大費用支出，可能因此影響損益，但相關效益與獲利能力可望於明年顯現。

誠品生活第 1 季稅後純益 1.37 億元，季增 55.62%，年增 5.3%，每股稅後純益 2.89 元；第 2 季合併營收為 10.41 億元，季減 3.98%，年增 4％；今年上半年合併營收 21.25 億元，年增 2.66%。