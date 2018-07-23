別聽川普的？美國財長稱「不會有貨幣戰爭」

在美國總統川普指責中國操縱匯率，讓人民幣像「石頭一樣墜落」引發市場擔心貨幣戰爭之後，財長梅努欽（Steven Mnuchin）隨後安撫市場，稱不會有貨幣戰。

梅努欽周日在阿根廷布宜諾斯艾利斯出席 G20 財長及央行行長會議。當被問及投資者是否需要擔心有關貨幣戰的前景時，姆努欽回答：「不」。

川普上周公開批評中國，再次宣稱中國操縱匯率，認為這對美國不利，令其陷入了不公平的競爭當中。他在競選之初多次抱怨稱中國「操縱匯率」，揚言要在當選後把中國列為匯率操縱國。

梅努欽正密切關注近期人民幣走弱，以及是否存在政府操控匯率。他將在 10 月中旬發表的半年報告中作出分析並進行評估。

當被問及中國是否可能在持續升溫的中美貿易戰中利用匯率作為武器，梅努欽回應說：「我不會說那是不是武器，但人民幣貶值顯然為中國創造了不公平的優勢…… 我們將非常仔細地評估他們是否操縱了匯率。」

在去年的《國際經濟和匯率政策報告》中，美國財政部並未對包括中國在內的任何一個貿易夥伴國貼上「匯率操縱國」的標籤。

值得注意的是，在本次 G20 公報中，各國只是簡單地表示「同意維持 3 月的匯率承諾」。彼時，上一份公報中各國同意「將避免競爭性貶值，也不會為了競爭目的而瞄準我們的匯率」。

本次 G20 公報還寫道：儘管許多新興經濟體已準備好適應外部環境的變化，但他們仍面臨市場波動和資本外流的挑戰。

自從 3 月 23 日川普開徵鋼鋁關稅以來，美元匯率大幅上漲，目前已較當時累計漲 5%。

而人民幣對美元匯率則已連續 6 周下挫，自第一季末以來已跌去 7.5%，上周觸及一年低位 6.767，創下 1994 年匯改以來最大 90 天跌幅。