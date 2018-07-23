揚明光產能維持高檔 估下半年營收較上半年成長50%

微投影模組大廠揚明光 (3504) 第二季繳出亮眼成績，針對下半年營運，總經理徐誌鴻指出，目前產能使用率都維持在高檔，公司持續擴增產能中，尤其針對全球市場都缺貨這塊正加緊擴增產線，包括玻璃鏡片、模造玻璃等，今年上半年資本支出約 2 億元，預估下半年約 2-2.5 億元，整體下半年營收較上半年中二位數成長(成長 50% 上下 20%)。徐誌鴻指出，揚明光上季主要受惠微投影光學模組市場需求持續加溫，新機種進入量產擴張階段、智能家居新監視鏡頭開始放量出貨、貨架顯示器進入量產，使得第二季業績表現亮麗，每股盈餘 0.46 元，較首季 0.04 元大幅成長。



以產品毛利率來看，徐誌鴻指出，工業光學模組最高，投影零組件次之，其次為智能家居與微投影光學，雖然微投影光學毛利率最低，但貢獻最大的產品線。



揚明光的光學鏡頭產能設在孟加拉廠，中美貿易戰公司確實有很多轉單詢問，儘管公司積極接觸更多客戶，但目前產能滿載，在擴充尚未到位前，沒有多餘產能可以銷售給轉單客戶。



徐誌鴻表示，孟加拉廠上半年已完成第一階段產能擴充，預計明年第三季可以加入投產，第二階段擴產也已經覓地完成。



揚明光下半年第一大產品線微投影仍持續增加，智能家居及安控鏡頭，下半年是智慧型手機出貨旺季，利基型產品貨架顯示器及 3D 列印機去年業績貢獻幾乎無，目前來看，下半年出貨穩定。



至於產能使用率狀況，徐誌鴻指出，都維持在高檔，擴增產能中，尤其針對全球市場都缺貨這塊正加緊擴增產線，包括玻璃鏡片、模造玻璃等，上半年資本支出約 2 億元，預估下半年約 2-2.5 億元。



智慧貨架顯示器產品部分，目前只有單一客戶，合作模式單一客戶提供解決方案；貨架顯示器目前佔營收比重 5-10%，工業用第三季試產出貨，消費用部分在客戶清單中，但尚未取得訂單。



微投影機應用主要在中國無頻電視，公司出光機給品牌廠客戶，主力客戶今年 5 月發佈會來看，第一季佔中國市場 70%，揚明光佔其客戶比重 90%。



對公司較為不利雜音包括人民幣不斷貶值，客戶以美金計畫，若繼續貶值，客戶端反應還不知道，供應端也是，仍戰戰兢兢觀察下半年動態，不過市場需求試暢旺的。



徐誌鴻指出，光學中，以玻璃鏡片及模造玻璃鏡片最為缺貨，主要是來自歷年車用不斷成長。

