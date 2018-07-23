A股底部不稀奇 來看基金經理人看好哪兩類股

A 股位於底部喊了一個多月，目前基金經理人最看好低估值的價值股和穩定成長成的消費與醫藥類股。根據基金第二季報告，中國股王貴州茅臺 (600519-CN) 歷時五年半後，再度取代中國平安 (601318-CN) 成為主動偏股基金第一大重倉股。

多位基金經理預測，A 股在中短期內仍將震盪築底，結構性行情將是未來市場的主調，因此在選股時需優先考慮基本面良好的公司。

安信價值精選基金經理陳一峰認為，從重要指數的估值角度來看，目前已處於歷史偏低的狀態。無論是從歷史估值角度，還是上市公司獲利成長速度來判斷，現在都是一個很好的投資時機，相對看好醫藥生物、銀行、食品飲料、電子等行業。

景順長城中小板創業板基金經理李孟海表示，在全球貨幣政策收緊，受中國國內經濟趨緩壓力下，寬貨幣、緊信用的格局仍將延續，關注下半年社融增速回升情況。

行業方面，看好大眾消費、公共應急安全、工業互聯網等領域的投資機會。同時，也積極佈局綠色生態、創新藥服務、新零售等具備成長性的相關領域。

進一步以基金持有的類股來看，貴州茅臺、口子窖、康泰生物、長春高新等消費、醫藥板塊第二季受到基金青睞，增持市值名列前茅；中國平安、中興通訊、招商銀行等金融、通信領域龍頭股則被基金減持較多。尤其貴州茅臺在第二季 A 股明顯調整下，因為市值大、流動性佳和股價抗跌等因素下，成為基金增持的首選。

另外，家電類股美的集團獲得 75 只偏股基金入駐，成為第二大重倉股，至於今年第一季獲基金重持榜首的中國平安，第二季股價價遭遇調整，市值縮水加上持倉基金減少，中國平安的偏股基金持倉總市值比上一季下滑 23.58%，在第二季退居第三重倉股。