【異動股】國產芯片板塊不斷走強 盈方微(000670-CN)漲停

今日早盤，國產芯片板塊不斷走強，截止發稿，盈方微(000670-CN)漲停報4.47元，兆易創新(603986-CN)漲8.31%報128.93元，景嘉微(300474-CN)漲7.64%報53.00元，聖邦股份(300661-CN)漲7.08%報110.58元，北方華創(002371-CN)、長川科技(300604-CN)、中科曙光(603019-CN)、阿石創(300706-CN)、國科微(300672-CN)等股均紛紛上漲超4%。

消息面上，日前，合肥長鑫的DRAM正式投片，產品的規格為為8Gb LPDDR4。可以說，近期國内三大存儲芯片工廠好消息接連不斷。先是紫光麾下的長江存儲宣佈即將量產32層NANDFlash。隨後，福建晉華與聯電攜手對鎂光發起知識產權訴訟，福州中級人民法院裁定鎂光公司數款產品在中國大陸禁售。在國家意志的推動下，中國存儲芯片已然成為打破歐美日韓在芯片上壟斷的第一個突破口。

此外，市場有消息稱兆易創新將投資合肥長鑫，併與合肥長鑫合作的消息。同時，業界也傳出合肥長鑫從中國台灣和韓國挖人的消息。

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