媒體：軟銀願景基金尋求向商湯科技投資約10億美元

7 月 20 日，彭博社消息稱，軟銀願景基金尋求向人工智慧平台公司商湯科技（SenseTime）進行約 10 億美元投資，目前該筆交易處於最後敲定條款階段，具體細節仍有可能發生變化。

公開資料顯示，商湯科技成立於 2014 年，在人臉識別、圖像識別、影音分析、無人駕駛、醫療影像識別等方面都有突破，其業務範圍覆蓋安防、金融、智慧型手機、行動網路、機器人和汽車等多個行業。目前，該公司在北京、深圳、上海、成都、杭州、香港、日本京都和東京擁有分部。

天眼查資訊顯示，成立至今，商湯科技已經獲得 9 次融資。特別是從去年起，商湯科技明顯加快融資速度。先是在 2017 年 7 月獲得鼎暉、賽領、中金等多方參與的 B 輪 4.1 億美元投資，後又在 11 月宣布拿下高通數千萬美元的戰略投資。

今年 4 月，商湯科技宣布完成 6 億美元融資，阿里巴巴集團領投，淡馬錫、蘇寧等跟投。短短一個月後，其又完成 C + 輪 6.2 億美元融資，多家國內外投資機構和戰略夥伴參與投資，聯合領投方包括厚朴投資、銀湖投資、老虎基金、富達國際等，深圳市創新投資集團、中銀集團投資有限公司、上海自貿區基金、全明星投資基金等跟投，高通創投、保利資本、世茂集團等作為戰略投資人參與。

到 C＋輪融資結束時，商湯科技總融資額超過 16 億美元，估值超過 45 億美金，繼續保持全球總融資額最大、估值最高的人工智慧獨角獸地位。

願景基金自成立以來，就一直專注科技領域，進行大筆投資和業務整合，此次投資商湯科技也是順應其發展戰略的選擇。

美國財經媒體 CNBC 於 3 月 29 日的報導稱，軟銀集團高管、軟銀願景基金（Vision Fund）的首席執行官 Rajeev Misra 表示，

願景基金將會在全世界尋找理想的投資對象，將成為 100 家優秀科技公司的最大單一股東，其目標是建設全世界最大的科技生態系統。

Misra 還透露了具體計劃，未來兩年還將投資 30 家企業，此外，願景基金還將推動幾家企業的合併。

人工智慧技術仍在發展，但人工智慧相關企業的宿命則各不相同。就在商湯科技被曝出將獲得軟銀融資之際，國內一家 AI 晶片初創企業「深鑒科技」則已經賣身自適應和智能計算的全球領導企業——賽靈思。

7 月 18 日，深鑒科技對外正式宣布被 FPGA 巨頭賽靈思收購，具體金額未披露。據新智元了解，今後深鑒科技的主賽道將放在自動駕駛和輔助駕駛領域，打造晶片級高級輔助駕駛系統解決方案。