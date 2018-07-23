法國財長：美國人「用槍指着我們腦袋」 不會與其進行貿易談判

上周末在阿根廷舉行的 G20 財長和央行行長會議上，美國財長梅努欽對其盟友伸出橄欖枝，但遭到斷然拒絕。

在 G20 財長和央行行長峰會上，美國財政部長梅努欽表示，七國集團（G7）的盟友之間應該降低貿易壁壘。據華爾街日報報導，梅努欽在會上對歐盟和日本喊話稱，川普政府願意與之簽署自由貿易協定，以開放市場和允許「真正的」自由貿易為目標。

梅努欽表示，如果歐洲相信自由貿易，我們就準備簽署一項自由貿易協定，任何協定都必須取消關稅以及其他壁壘和補貼。

路透社認為，美國試圖通過自由貿易協定來拉攏歐洲和日本，是希望在與中國貿易摩擦的過程中給你「拉幫結派」，但在貿易緊張氣氛為主題的 G20 財長會議上，美國的提議遭到了法國的強烈抵制。

法國財政部長 Bruno Le Maire 表示，歐盟不會與「用槍指着我們腦袋」的美國進行貿易談判，這也意味著法國對川普政府採取具有侵略性的貿易立場之不滿，包括對歐洲鋼鐵和鋁徵收關稅等。

巧合的是，在本月早些時候舉行的北約峰會間隙，川普和法國總統馬克宏舉行了雙邊會談，兩人也談到了美國和歐洲之間不斷擴大的貿易戰。據 Axios 報導，在會談中馬克宏表示，他並不贊成在受到威脅的情況下進行談判，他對川普說道：

我讀了《交易的藝術》（Art of the Deal）這本書，我知道我們需要先進行報復，才能在談判中擁有一些籌碼。

此前川普對鋼鐵和鋁分別徵收 25% 和 10% 的進口關稅，激怒了歐洲。歐盟也因此對哈雷摩托車、肯塔基波旁威士忌 (Kentucky bourbon) 和其他產品徵收了報復性關稅。

川普也不止一次地批評歐洲目前徵收 10% 的汽車關稅，他曾在推特多次表示，正研究增加 25% 的汽車進口關稅。這也引起了歐洲和日本的強烈不安，或對與大西洋盟友之間的關係造成沉重打擊。

據路透社，Le Maire 在會後明確表示，歐盟不會考慮與美國展開貿易談判，除非川普首先取消鋼鐵和鋁關稅，並在汽車關稅威脅問題上做出讓步。

國際貨幣基金組織（IMF）也警告稱，近期的貿易摩擦將嚴重損害全球經濟增長。IMF 總裁拉加德在 G20 財長會議上提交的一份報告稱，現有的貿易將使全球經濟產出減少 0.5%。

IMF 表示，全球經濟增長可能在 2018 年和 2019 年見頂，達到 3.9%。而由於貿易衝突不斷升級，下行風險有所增加。