比特幣價格升破7500美元 但交易量大減是短期隱憂

比特幣價格過去一週強升，由 6800 美元快速漲到 7500 美元上方，但是交易量卻下挫，由 55 億美元降至 35 億美元附近，市場分析，這恐不利於價格續揚。

比特幣交易量在過去 7 天少了 36%，超過 20 億美元。以太幣 (ETH) 與泰達幣 (Tether)(USTD) 也有類似幅度的交易量減少。

《CCN》網站分析指出，7 月 22 日比特幣價格雖然有 2% 的強升，但有鑑於交易量低，而相對強弱指數 (RSI) 卻處於高檔，達到 66.8，說明目前超買，短線可能會跌至 7300 美元附近。

比特幣兌美元圖表 (圖表取自 CCN)

過去經驗顯示，RSI 在 60 到 80 之間時，主要加密貨幣通常會出現短期下挫，除非消息面有積極因素，例如監管變化或行業發展上的利多事件。

BitMEX 執行長 Arthur Hayes 近日指出，比特幣價格預計在 5000 美元區域觸底，然後開始大幅反彈至之前的阻力位 8000 美元、10000 美元及 12000 美元，最終再創歷史新高 2 萬美元。

比特幣上週的強漲，主要受多則利多消息激勵，特別是貝萊德有望投入加密貨幣市場，而高盛新任執行長 David Solomon，他過去一直對比特幣及加密市場抱有熱情，帶給市場人士想像空間。

比特幣過去 1 日價格 (圖表取自 coindesk)

另外值得注意的是，相較於比特幣的強漲，主力競爭幣以太幣上週並沒有相同的亮眼表現，全週漲幅約 3%。特別是過去 24 小時，比特幣約上漲 1%，以太幣卻小跌約 0.5%，報 467 美元左右。