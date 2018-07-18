6月以來首度突破7500美元 比特幣價格仍較歷史高點低逾6成

根據《彭博社》報導，比特幣價格走揚，今 (18) 日一度升破 7500 美元，為 6 月以來首見；但價格仍較去年底高點低逾 60%。

自週三凌晨起，比特幣價格突然攀高，其他加密貨幣也隨之上揚。

台北時間週三晚間 6 點 34 分，CoinDesk 數據顯示，比特幣上漲 1.14%，至 7398.19 美元；以太幣下跌 0.36%，至 499.12 美元；萊特幣上漲 1.84%，至 91.46 美元；瑞波幣上漲 0.99 %，至 0.51 美元。

值得注意的是，這波漲勢背後，似無明顯利多因素，原宣稱獲得美國證券交易委員會 (SEC)、金融業監管局 (FINRA) 批准，將成首家可提供「證券化加密貨幣交易服務」的交易平台 Coinbase，今日突然改口，稱從未取得相關核可。

2018 年迄今，加密貨幣利空消息不斷，1 月日本驚傳史上最大虛擬貨幣竊案，加密貨幣交易所 Coincheck 遭駭客入侵，竊走價值約 580 億日圓的虛擬貨幣「NEM」；7 月又傳出加密貨幣交易所 Bancor 遭駭客攻擊，竊走價值 1350 萬美元加密貨幣的消息。

另一方面，德州大學研究指出，2017 年比特幣價格大漲，極可能與人為操縱有關。

Dead Coins 網站資料則顯示，截至 2018 年 7 月初為止，已有超過 800 種加密貨幣，被列為「死亡」等級，且這類交易價不到 1 美分、價值近乎零的加密貨幣，數量還會繼續增加。