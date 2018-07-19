DCG執行長：已在低點加碼比特幣 未來99%數位貨幣恐將歸零

Digital Currency Group(DCG) 執行長 Barry Silbert 週三 (19 日) 指出，雖然他對於比特幣及廣泛加密貨幣的前景非常樂觀，但大量的新進貨幣，可能有 99% 以上最終價格都會歸零。

在 CNBC 的 Delivering Alpha 會議上，Silbert 表示，比特幣已經過了今年的低點，他在上週已經又買進了許多，因為價格一直徘徊在 2018 年的低點附近。

Silbert 在加密貨幣領域是個廣受關注的名字，他的風險投資集團 DCG，與多個數位貨幣企業連結緊密，包括 Grayscale Investments Inc.、Circle 和 Coinbase 等公司。

Silbert 強調，他百分之百確定去中心化、非法定形式的貨幣將繼續存在，加密貨幣會是一個重要的資產類別。不過他也對許多新進者抱持懷疑態度，預測其中 99% 將「歸零」。他說：「很難確定其中大部分的價值。」

比特幣 24 小時走勢 (圖表取自 coindesk)

比特幣去年歷經驚人的飆漲，由不到 1000 美元，最高逼近到 20000 美元附近。自今年以來，比特幣轉為下挫，自高點重挫約 45%，靠著週二到週三的急升，才勉強重回 7300 美元之上。

Silbert 表示，比特幣有 3 個主要用途：作為一種價值儲存、可以在沒有銀行或中央機構情況下，於全球範圍轉移資金，以及對區塊鏈來說，做為去中心化的帳本技術。

Circle 執行長 Jeremy Allaire 支持 Silbert 的看法，認為區塊鏈將成為新技術創新的基礎。他表示，區塊鏈將是未來網際網路新的基礎，這是網際網路的未來，不僅僅與數位黃金有關。