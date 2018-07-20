憂供給過剩、美中貿易戰影響需求 油價恐連跌3週

在供給續增的情況下，市場憂心，美中貿易戰延燒，將使經濟成長趨緩，影響原油需求；雖然今 (20) 日油價走揚，但週線下滑，恐連跌 3 週。

格林威治時間週五上午 6 點 55 分，布蘭特原油期貨上漲 27 美分 (0.4%)，至每桶 72.85 美元；西德州中級原油期貨上漲 29 美分 (0.4%)，至每桶 69.79 美元。

不過，受週一油價大幅下挫影響，本週布蘭特與西德州原油期貨，累計跌幅分別達 3.3%、1.8%，恐連續第 3 週呈現下滑。

由於沙烏地阿拉伯、俄羅斯，以及美國原油產量續增，布蘭特原油期貨昨日一度較上週高點，下跌近 9%。

美國能源資訊署 (EIA) 資料顯示，上週美國原油庫存意外增加 580 萬桶，且產量首度突破每日 1100 萬桶，超越沙烏地阿拉伯，僅次於俄羅斯 (每日 1120 萬桶)。

能源顧問公司 Rystad Energy 研判，美國頁岩油產量，可能會更高。

上述情形，使原油市場供過於求的疑慮升溫。

此外，投資人也擔心，美中貿易戰持續延燒，恐使經濟成長趨緩，影響原油需求。

但沙烏地阿拉伯預計，8 月原油出口日產量，將下降 10 萬桶，緩解供給過剩疑慮；消息一出，油價應聲走揚。

台北時間週五下午 4 點 41 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.96%，至每桶 73.28 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.52%，至每桶 69.82 美元。