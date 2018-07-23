【錢震宇專欄】外弛內張的中美貿易戰



就在各國關注美中貿易大戰究竟給全球經濟帶來多大影響之際，中國大陸即將在一百多天後舉辦首屆「中國國際進口博覽會」(CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO)；與此同時，美國不斷加高關稅，增加關稅壁壘，走回貿易保護主義老路，中國大陸則企圖藉由進博會，告訴全世界中國政府支持貿易全球化及經濟自由化，並向全世界開放市場的態度。不管貿易戰結果如何，中國大陸正試圖證明改革開放後的市場經濟是能夠支持中國繼續發展的唯一道路。

就像 2008 年的北京奧運、2010 年的上海世博、2022 年的北京冬奧，中國大陸設法藉由申辦大型會展及運動會來展現國力及經濟實力，同時大幅整頓市容及興建基礎建設。這次的進博會當然也不例外，除了上海國家會展中心附近的天線全都下地之外，高新區的交通秩序、路口景觀，甚至是燈光造景等，全都陸續到位。

中共總書記習近平出席博鰲論壇時表示，「今年 11 月，我們將在上海舉辦中國國際進口博覽會，這不是一般性的會展，而是我們主動開放市場的重大政策宣示和行動」。顯見，習近平想把進博會變成一個新的全球開放性經濟合作平台，重點是「中國主導」。

根據報導，中共國務院已經把進博會看作是推動「一帶一路」及經濟全球化的一個國際貿易平台，將傾國家之力挹注。

上海社科院世界經濟研究所副所長趙蓓文就說，世界銀行的全球商業環境評估報告，以北京、上海兩城市做為樣本，其中上海就佔了 55% 的權重，因為舉辦進博會，也將成為世界觀察中國商業環境的重要窗口。

根據大陸海關總署所發布的 2017 年全年對外貿易進出口數據，大陸貿易進出口總值 27.79 萬億元人民幣，比 2016 年成長 14.2%，反轉了連續兩年下降的情況。

對美貿易部分，2017 年中美貿易總值為 3.95 萬億元人民幣，比同期增加 15.2%，佔中國大陸進出總值的 14.2%。其中對美出口 2.91 萬億元，增加 14.5%，從美國進口 1.04 萬億元，增加 17.3%，對美貿易順差 1.87 萬億元，擴大 13%。

美中之間的貿易赤字逐漸擴大，確實是川普發動關稅戰爭的一大原因。然而，就兩邊各自應對的策略及作法，卻有顯著的差異。

對川普來說，他堅持貿易戰「很容易獲勝」，因為他認為美中的貿易逆差很大。去年，中國從美國進口了 1300 億美元的商品，而美國從中國購買了大約

5000 億美元的商品。總的說來，這意味著川普可以對中國進口產品徵收額外的關稅，但中國卻無法將此與美國商品的進口稅相匹配。

可是，在川普不停放狠話之際，也引起國內不少民眾的質疑，認為此舉可能導致美國民眾權益受損，買到更貴的產品，其中大豆就是最明顯的例子；貿易戰也引起包括歐盟的擔憂，恐會因此產生連鎖效應，美加關係的持續惡化，加上美國退出 TPP，更是打亂了原本穩定的自由貿易協定。

但就習近平看來，這樣的貿易戰不啻是一個機會，不僅讓中共中央主導的國家經濟系統持續對內強化自身立場，甚至利用機會改造上海，促進上海及長三角地區發展，更重要的是利用舉辦進博會這樣的機會拉攏歐盟、東協以及其他國家，加入由中國大陸領導的貿易市場機制。

當美國一一離開自由貿易協定，對美國人民強調「美國優先」的時候；中國大陸才正要開始向世界對話。一來一往間，誰能吸引更多支持而非反彈，答案會愈來愈明顯。