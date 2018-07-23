電解錳價格自5月初以來上漲60% 創6年半新高

據上海有色網消息，電解錳市場價格繼續衝高。至7月20日，SMM(上海有色金屬價格指數)電解錳主產地現貨價格為18500元/噸(現金出廠)，上調750元/噸，自5月初以來價格已累計上漲60%，創6年半新高。從下遊的情況來看，已有大型不鏽鋼廠因無法採購到足量的電解錳而被迫影響生產，最新的鋼廠招標價格衝破2萬大關。

錳價漲至驚人高位令不少下遊企業望而卻步，按照最新價格的電解錳來折算，200係不鏽鋼的價格也必定倒掛，但多數電解錳最終由大型鋼廠和不鏽鋼廠消費，剛需的存在對比產量的大幅緊縮，顯得市場仍是供不應求。

週四，湘潭鋼鐵2018年8月金屬錳球補招價格最終敲定20400元/噸(含稅承兌到廠)，招標量共1500噸，較7月採購價格上漲3750元/噸。扣除各項費用後，折算成電解錳片含稅出廠現金價格也在19000元/噸以上水平，消息敲定後將繼續提振錳市價格。

市場分析人士認為，由於更多廠家的停產和鋼廠招標的陸續來臨，週内市場現貨資源稀少，廠家排單緊張，持貨商挺價態度堅決。上市公司中，湘潭電化(002125-CN)是國内規模最大的電解二氧化錳生產企業;紅星發展(600367-CN)控股子公司大龍錳業(佔89.29%)貴州天柱河礦區則是國内儲量最大的礦區。

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