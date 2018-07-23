【IPO追蹤】鐵塔獲10名基礎投資者準備百億資金撐場

大型IPO(首次公開招股)陸續有來，內地三大電訊商合資持股的中國鐵塔公司的上市時間備受關注，有消息指，該公司今日舉行投資者推介會，最快於8月1日定價，另是次上市傳已引入10名基礎投資者參與，估計鐵塔公司是次上市將籌80億美元(約624億港元)，較最初傳集資100億美元少兩成，但相信仍是近四年來全球最大宗新股個案，有望問鼎香港今年新股「集資王」。

據早前市場消息指，中國鐵塔最初計畫在7月12日招股，最快在26日上市，其後延遲至20日招股，不過時間表再有改動，料本周三(25日)才展開公開招股，擬8月8日上市。而據最新報道，中國鐵塔會於今日收集投資者初步意向。

報道又引述知情人士透露，有10名基礎投資者參與中國鐵塔IPO，合共認購約14億美元(約109.2億港元)的股份，當中包括高瓴資本及阿里巴巴旗下淘寶中國，兩者分別同意認購4億美元(約31.2億港元)及1億美元(約7.8億港元)的股份，其他基礎投資者還有中國石油天然氣集團旗下關聯公司、上汽集團(600104-CN)及工商銀行(01398-HK)。

過去當大型新股登場，本地多間券商都會率先預留孖展額度供客戶認購，然而各大券商似未有大動作。時富金融為鐵塔公司預留3億元孖展額；輝立証券(香港)有限公司截至上周五為意向客預訂約5,500萬元孖展額；信誠證券未為鐵塔公司單獨預留額度，近月新股孖展認購額暫為240億元。耀才證券行政總裁許繹彬指，未有客人表示對鐵塔公司有興趣，故未有預留額度。





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