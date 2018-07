[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/07/20 107/07/19 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 27.09000 25.61000 1.48000 5.77899 元大滬深300單日正向2倍基金 14.15000 13.38000 0.77000 5.75486 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 37.32000 35.33000 1.99000 5.63261 富邦台灣科技指數基金 53.77000 51.95000 1.82000 3.50337 元大標智滬深300基金 16.91000 16.40000 0.51000 3.10976 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.50000 26.73000 0.77000 2.88066 元大上證50基金 28.56000 27.86000 0.70000 2.51256 元大台灣50單日正向2倍基金 38.95000 38.00000 0.95000 2.50000 國泰富時中國A50基金 18.65000 18.20000 0.45000 2.47253 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.53000 22.02000 0.51000 2.31608 富邦上証180基金 28.46000 27.84000 0.62000 2.22701 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.71000 15.41000 0.30000 1.94679 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.35000 35.66000 0.69000 1.93494 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.80000 13.54000 0.26000 1.92024 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.24000 11.04000 0.20000 1.81159 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.87000 8.72000 0.15000 1.72018 元大台灣卓越50基金 84.83000 83.43000 1.40000 1.67805 富邦台灣釆吉50基金 49.15000 48.36000 0.79000 1.63358 元大台灣電子科技基金 37.12000 36.53000 0.59000 1.61511 復華滬深300 A股基金 21.51000 21.17000 0.34000 1.60605 富邦臺灣公司治理100基金 21.84000 21.50000 0.34000 1.58140 元大摩臺基金 39.37000 38.76000 0.61000 1.57379 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.10000 51.30000 0.80000 1.55945 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.26000 10.11000 0.15000 1.48368 富邦恒生國企ETF基金 20.08000 19.79000 0.29000 1.46539 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.49000 10.34000 0.15000 1.45068 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.72000 20.44000 0.28000 1.36986 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.12930 2.10070 0.02860 1.36145 貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 9.97930 9.85070 0.12860 1.30549 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.17000 10.04000 0.13000 1.29482 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------