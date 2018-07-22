紀委國家監委網站將開設專欄公布十九屆中央第一輪巡視反饋

中央紀委國家監委網站今日將開設專欄，集中公布十九屆中央第一輪巡視反饋情況。

經黨中央批準，十九屆中央第一輪巡視對河北、山西、遼寧、黑龍江、江蘇、福建、山東、河南、湖南、廣東、海南、四川、貴州、寧夏、住房和城鄉建設部、商務部、文化部、海關總署、國家體育總局、原國家食品藥品監督管理總局、國家統計局、新華社、中國核工業集團有限公司、中國華電集團有限公司、中國遠洋海運集團有限公司、中糧集團有限公司、中國通用技術（集團）控股有限責任公司、中國儲備糧管理集團有限公司、中國旅遊集團公司、中國郵政集團公司等30個地方、單位黨組織開展常規巡視。根據《中國共產黨巡視工作條例》規定，對第一輪巡視省區涉及的沈陽、大連、哈爾濱、南京、廈門、濟南、青島、廣州、深圳、成都等10個副省級城市黨委和人大常委會、政府、政協黨組主要負責人，一並納入巡視範圍。近日，中央巡視組陸續向上述地區和單位黨組織反饋巡視情況。

今起，中央紀委國家監委網站、客戶端和微信公眾號將向社會公布相關情況，敬請關註。

來源：界面

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