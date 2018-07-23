G20呼籲加強貿易對話 對貿易戰措辭偏強硬

全球最大經濟體的財長和央行總裁週日表示，貿易和地緣政治緊張態勢加劇，可能破壞全球經濟成長，他們呼籲應該進行更多對話。

G20 財長與央行官員，在阿根廷進行 2 天會議。時間正值美中兩大經濟體在貿易衝突的言辭不斷升級，目前雙方已經各自針對 340 億美元進口商品加徵關稅，川普還進一步表示，準備對 5000 億以上中國商品課稅，除非中國同意進行重大的結構性改變。

G20 最終公報指出，儘管全球經濟仍然強勁，但增長正在變得「不那麼同步」，短期和中期的風險也在增加。

公報指出，這些風險包括金融脆弱性上升、貿易和地緣政治緊張局勢加劇、全球失衡、不平等和結構性增長疲軟等等，特別在已開發國家的情況更為嚴重。因此，「需要加強對話和行動，以降低風險並增強信心。」

這次聯合公報的措詞較今年 3 月的會議更偏強硬，上次公報僅使用「認為有需要加強對話」的字眼。

這次會議重申了去年 7 月漢堡峰會的結論，當時各國領導人強調，貿易是推動全球經濟增長的引擎，多邊貿易協議至關重要。

歐盟財務專員 Pierre Moscovici 強調，保護主義對任何人都沒有好處，貿易戰不會輕鬆，一旦開打就沒有贏家，只會造成傷害。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 面對多方指責，表示美國並沒有保護主義問題，美國想要公平和自由貿易，也支持貿易的重要性，但是它必須遵循公平和互惠的原則。

梅努欽表示，會議期間他並未和中國財長劉昆就貿易問題進行「實質性會談」，如果中方想坐下來談判實質性的變革，他和美方團隊隨時都願意談判。中國代表在 G20 會議上沒有與媒體對話。