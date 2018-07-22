陶冬：美元匯率或現拐點 Fed政策已承壓力

瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席陶冬，在個人部落格上表示，雖然美國總統川普試圖干預聯準會 (Fed) 貨幣政策，但影響有限，Fed 於今年下半年和明年上半年，各升息兩次機會依然很高。以下為部落格全文：

風險資產市場小宇宙圍繞著川普轉動。

上星期川普依然語不驚人死不休，普普會上俄羅斯成為了美國的朋友，而歐洲等美國的傳統盟友變成美國的敵人。川普甚至將手爪伸向聯準會，對貨幣當局的升息政策表示不滿。不僅如此，川普爺將矛頭直指美元匯率，導演了一場美元跳水。

最後，美國總統在電視上揚言已經準備好對中國 5050 億美元輸美產品全覆蓋徵稅，德國總理梅克爾認為世界已接近全面的貿易戰，歐美股市跳水。川普的一系列言論，打壓了股市、債市、美元、石油和黃金，資金避險意識濃厚。相對而言，受到美國經濟資料鼓勵，美股走勢較好；中國最新增長資料、信貸資料疲弱，大宗商品明顯承壓，人民幣匯率持續走低。

美國總統對貨幣政策如此赤裸裸地干預，在過去二十幾年中是罕見的，不過筆者認為川普的言論，應該對 Fed 政策的影響有限。川普上任第一年，完成了對 Fed 主席和數名高官的任命，他們都有較長的任期，有較寬的自主活動空間。美國通貨膨脹壓力明顯，工資上漲提速，物價指標達到甚至超越政策目標，貨幣當局必須對此採取應對措施。以目前的狀況，筆者相信 Fed 今年下半年和明年上半年各升息兩次機會依然最高。這個過程可能因為通脹加速而加速，或增長下滑而放緩，不過以目前已有資料看是概率較高的。

上周美元匯率直接受到川普的言論衝擊，美元指數從接近 96 直接下滑。美元匯率一路沖上，現在可能到了一個新的關鍵點。美國經濟強勁，Fed 持續加息，已經為市場消化。

歐洲日本中國經濟增長放緩，也是市場的一致判斷。今年下半年可能出現的一種情況是，歐洲經濟出現反彈，ECB 開始談論明年加息。從領先指數和部分底層現象來看，這種可能性在增加，但是尚不能確認；德拉吉在其明年九月任滿之前，願不願意動利率，更難肯定。

但是如果此兩件事作為一種可能性被市場討論的話，相信美元匯率可能受到影響。美元今天的強勢，更多是因為其他貨幣太弱，經濟基本面不佳和央行貨幣環境正常化的意欲很低，於是美元成為矮子中的高個子。此事筆者尚未有定論，不過認為作為下半年的一種可能性應該提出來討論一下。美元匯率走勢，牽動全球資金流向、資產價格，對包括中國在內的新興市場影響尤大。

本周焦點：歐盟主席容克的美國之行和歐洲央行例會。歐盟領袖人未到，華盛頓已經戰鼓隆隆了，雙方擦出什麼火花，對市場影響很大。ECB 會議，不會有實質性政策變化，但是德拉吉的言論值得關注。另外美國第二季度 GDP 資料出爐，市場普遍預計增長反彈。

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。