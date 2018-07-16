辛耘傳利多 今年EPS拼5.5-6元 並獲大陸兩家OLED面板客戶訂單

半導體設備商辛耘 (3583) 今年營運績效將顯著加溫，法人圈傳出，辛耘下半年接單與出貨強勁，今年每股獲利 5 元起跳，甚至有機會挑戰 6 元，獲利年增二成以上，此外也已經順利打入大陸 OLED 面板廠，效益自今年第四季，明年擴大出貨，明年獲利更會較今年大彈升。辛耘為半導體、面板等設備商，產線包括自製機台與代理機台，法人圈傳出，為設備產業旺季到來，辛耘下半年業績將明顯加溫，下半年營收可逾 23 億元，明顯優於上半年營收的 17.33 億元，全年營收可望超過 40 億元，全年每股獲利 5 元起跳，有望達到 5.5 元，甚至挑戰 6 元。



另外該公司近期最大利多消息就是，獲得大陸兩家 OLED 面板廠設備採購訂單，效益自今年第四季起發酵，而到明年，更加有諸多大陸面板客戶訂單持續到位，為此，明年營收與獲利成長幅度將更大。