美銀美林：央行「毫無疑問」加大了貧富差距

美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 認為，在過去十年裡，央行的量化寬鬆、負利率、零利率等政策，無疑加大了貧富差距。

美銀美林統計顯示，美國私營部門金融資產已達到了美國 GDP 的 5.5 倍，刷新曆史記錄，其中大部分金融資產僅由小部分人持有。

美林美銀警告稱，貨幣政策、財政政策、全球經濟同步復甦以及公司利潤創新高，都未能促進工人薪資的可持續增長，投資者必須要做好準備，去面對未來幾年內保護主義、通過央行的債務貨幣化等因素衝擊市場。而如果出現經濟衰退，所有這些因素也將加速出現。

根據美國智庫的研究數據顯示，2015 年，前 1% 頂尖收入人群的收入，是餘下 99% 的 26 倍，紐約州的這一差距更是高達 44 倍。

華爾街見聞也曾在此前的文章中提到，普通工人薪資增長的緩慢是原因之一。經濟回歸擴張，企業收入增加，但失業率下降並沒有帶來明顯的加薪、通膨，工人的收入並沒有因經濟復甦而有明顯起色。

而富裕階層以犧牲普通工人利益為代價，獲得了財富增長的領先。加之美股價格一路上行，擁有更多金融資產的富人變得越來越富裕。

不過，Hartnett 也提出了一個他認為在消除貧富差距的戰爭中最終會成為勝利者的資產類別——黃金。

Hartnett 表示，

「黃金一直以來在消除貧富差距的戰爭中長期受益。與標普 500 指數相比，目前金價已跌至 2002 年以來的最低水平。」

然而要想讓黃金成為「世俗的贏家」，民粹主義就必須在消除貧富差距的戰爭中獲勝，也就意味著要擊敗央行。雖然馬來西亞、奧地利以及墨西哥等國都在近期選舉出了民粹主義領導人，但總的來說，也並非是一件容易的事。

『新聞來源／華爾街見聞』