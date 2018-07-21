伊朗最高領袖：若伊朗原油出口被禁 海灣地區其他國家也別想出口

據路透報導，伊朗最高領袖哈梅內伊支持總統魯哈尼的建議，如果伊朗自己的石油出口被禁止，那麼伊朗可能會封鎖石油出口的霍爾木茲海峽。

目前，霍爾木茲海峽是中東石油運輸的重要動脈，據美國能源資訊署統計，每天大約有 1550 萬桶原油從該海峽經過。若伊朗封鎖海峽勢必將導致全球原油供應的巨大損失和油價飆升。

TeleTrade 的分析師 Artem Avinov 此前表示，如果霍爾木茲海峽被封鎖， 將干擾 1700 萬桶 / 天的石油交易，使油價飆升至每桶 250 美元。

不過，Avinov 補充道，這種情況發生的可能性很小，伊朗或將選擇迅速進行經濟或軍事報復，以迫使限制解除。

原油資訊網站 Oilprice 認為，在當前的地緣政治形勢下，對國際油價大幅上漲的預期是正常的，但這些預期大多停留在假設層面，因為幾乎沒有人相信伊朗會真的一條道走到黑——封鎖霍爾木茲海峽這一海上咽喉。 如果真這麼做，這將是歷史上伊朗第一次將對封鎖霍爾木茲海峽的威脅付諸實施。

7 月 3 日，伊朗總統魯哈尼宣稱，如果美國一心要迫使所有國家停止購買伊朗石油，伊朗將阻撓鄰國的石油出口。

隨後，伊朗革命衛隊指揮官 Ismail Kowsari 也表示，如果美國禁止伊朗出售石油，那伊朗將在霍爾木茲海峽封鎖油輪的通行。

而在伊朗方面發出關閉霍爾木茲海峽的威脅之後，美國軍方發言人稱，他們將確保霍爾木茲海峽的通航自由。

華爾街見聞曾提到，川普政府正施壓盟友，要求到 11 月 4 日將各自對伊朗石油進口量降至零，屆時美國將恢復對伊朗全面制裁，並且不打算在石油進口問題上提供任何豁免或延期。

為了應對美國的經濟制裁，伊朗不僅放狠話威脅稱將封鎖霍爾木茲海峽。同時，伊朗也將允許私營部門出口原油，伊朗政府成立了一個委員會，在美國實施制裁後專門負責為伊朗石油尋找新的買家。

截止目前，布蘭特原油上漲 0.56%，報 72.99 美元 / 桶，WTI 原油下跌 0.16%。

『新聞來源／華爾街見聞』