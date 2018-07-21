董明珠造車又添坎坷 銀隆南京產業園商用車項目遭查封

2018年7月21日消息，董明珠投資的珠海銀隆旗下南京銀隆新能源有限公司於2018年7月20日被江蘇省高級人民法院查封。

董明珠造車又遇坎坷。2018年7月21日消息，董明珠投資的珠海銀隆旗下南京銀隆新能源有限公司於2018年7月20日被江蘇省高級人民法院查封。

根據查封公告，此次查封的南京銀隆的財產包括土地和在建工程。查封土地位於南京市溧水經濟開發區新灘大道99號。同時，法院也查封了該土地上的在建工程為南京銀隆新能源（產業園）商用車項目。

根據介紹，這些財產已由有關部分協助江蘇省高級人民法院查封，查封的期限自2018年7月20日起至2021年7月19日止，為期3年。

銀隆新能源(南京)產業園是珠海銀隆在全國布局的第五大產業基地。該項目於2017年5月9日在南京溧水開發區開工建設，格力董明珠、蘇寧張近東與地方多名高官出席了當時的開工儀式。

據介紹，該項目總投資100億元，項目建成後將形成年產3萬輛純電動商用車、25億安時動力電池和儲能電池以及40萬台啟停電源的生產能力。

今年以來，珠海銀隆多次陷入輿論風波。5月22日，有消息稱珠海銀隆近半年以來出現了「訂單下降、多地停工、員工出走」現象。不久前的2018年初，珠海銀隆還卷入對供應商的欠款傳聞。

2016年12月15日，董明珠攜10億元，聯手王健林、劉強東等明星企業家，共計30億元共同入股珠海銀隆，共持股22.388%。

董明珠在後期對珠海銀隆進行了增持，據稱至第一大股東。目前的工商資料顯示，董明珠目前以持股17.46%，位居珠海銀隆第二大股東；魏銀倉控制的廣東銀通投資控股集團有限公司為第一大股東。

截止發稿前，騰訊《一線》未能聯系到珠海銀隆官方對此事置評。

來源：騰訊新聞一線

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