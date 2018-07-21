〈保單健檢攻略〉掌握四大要點 檢視投保資料、調整保障範圍

很多民眾買完保險後，就將保單擱在一旁，但隨著人生階段的改變，例如結婚、生子或是轉換工作等，保障需求可能會跟著改變，因此，建議民眾應養成每年至少一次保單健檢的習慣，其中可掌握四大檢視要點，包括檢視保障金額是否足夠、保障範圍是否符合需求、投保資料是否有變更以及保險受益人的設定是否需要變更。

一般而言，歲末年終是重新安排新的一年財務計畫和保障的好時點，因此，民眾可以趁著每一年的年終，好好檢視自己的預算以及保單需求，做一次完整的盤點。

其中，第一可先檢視保障金額是否足夠。壽險業者表示，若有邁入結婚、生子或是買房的人生新階段，建議第一個要強化的就是壽險保額，並將貸款和生活花費等支出，一併列入評估考量，壽險額度估算方式可參考：負債 + 家庭年支出 x 預留年數–（存款 + 其他收入）。

至於屆齡退休者，則可檢視退休後的生活費和醫療保障是否足夠，而若是預算有限，可採取漸進式的方式規劃保單，初期先買定期險，等經濟寬裕、有較高預算時，再轉成終身險。

第二則是檢視保障範圍是否符合需求。保險最重要的就是風險轉移，保單健檢時，需要了解自身想要轉移的風險在哪，再確認保障需求類別，並適時地補足保障缺口。若是社會新鮮人可首重意外險、再來是實支實付醫療保險，最後是住院日額醫療的保障。

中壯年時期通常為上有父母、下有子女的三明治族群，這類族群除了基本的意外和醫療保障之外，還可選擇殘扶險或重大疾病險，或是可選擇短年期的儲蓄險，當作子女未來教育基金或是日後的退休金；銀髮族群則要意外險及醫療險，另還可強化癌症、重大手術或醫材置換的保險保障。

第三檢視投保資料是否有變更。其中包括職業的異動，若有職業異動務必通知保險公司，避免意外險理賠或其他相關權益受到影響；此外，也要確保繳費管道順暢，確認使用保費轉帳的帳戶是否仍為常用帳戶，或是使用信用卡繳費的信用卡是否仍為有效卡等，以免錯過繳費期間影響權益。

第四檢視保險受益人的設定是否需要變更。隨著人生階段不同，保險受益人應視生活的變化進行調整，例如結婚、離婚、子女出生或是親人身故等情況時，應該要重新檢視，依現況適時調整受益人。

整體來看，壽險業者指出，保險不是買越多張越好，重要是保額要足夠，保障範圍要全面，且隨著不同的財務情況、人生階段、經濟環境的改變，保單也要跟著改變，而對於保險預算多少是可以承受的，只有自己才最清楚，建議養成每年進行保單健診，並特別針對個人風險缺口加以補強。