〈寵物險當道〉看準毛小孩沒健保 3家產險公司搶進寵物保險市場

台灣少子化趨勢，養寵物的人越來越多，根據農委會 2017 年全國家犬貓數量調查統計，台灣寵物犬貓已超過 250 萬隻，預估再過不久將超越全國 14 歲以下兒童人數，而看準寵物沒有健保，飼主在醫療上的花費是一大負擔，目前包括明台產險、泰安產險和富邦產險均推出寵物相關保險，毛小孩只要投保，就可以分擔開銷。

市面上針對寵物的保單有包括泰安產險的寵愛保專案、明台產險的寵 iPet、寵物當家，及富邦產險近期十全大補 - 兩全其美專案推出毛小孩寵物加值計畫，為業界首張無年齡限制的寵物意外險。不過，明台產險的寵物當家保單已經不賣新契約，只接受續保。

若進一步觀察各家寵物保險內容，泰安產險和明台產險推出的寵物保險均為綜合險，包括醫療費、協尋廣告、寄宿日額費用以及侵權責任等，都有相關理賠項目。

泰安產險寵愛保專案的醫療費用，全年理賠最高上限 5000 元，寄宿日額費用每天最高 500 元，一年最多 10 日，須附體檢報告書；明台產險寵 iPet 全年理賠上限 1 萬元，寄宿日額費用每天 500 至 2000 元，日數最高十日，免體檢但須附上晶片登記文件，而上述兩張保單均有相關的自負額以及其他拒保或除外責任，年保費 1645 至 2325 元不等。

而富邦產險在十全大補 - 兩全其美專案「毛小孩寵物加值」計畫中，推出「三不一沒有」寵物意外險，強調不限年齡、不須體檢、不限特定獸醫院、沒有自負額，保障範圍包括寵物傷害醫療費用、協尋廣告費用以及寵物喪葬費用以及第三人責任保障，年保費落在 1352 至 2484 元。

根據保發中心統計，近三年投保寵物險的件數均在百件以下，探究其原因包括認為一年給付金額過低，且投保限制多，投保意願普遍不高。目前台灣寵物險投保率不到 1%，相較於投保寵物險比率最高的英國 73%、瑞士 62% 仍有一大段差距，而日本和美國投保率也分別有 14%、16%。

不過，產險公司認為，台灣少子化社會，國人愛毛小孩漸成風氣下，寵物的地位越來越高，即便投保率不高，仍看好未來寵物保險市場的發展機會。