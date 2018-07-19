強制汽車責任保險滿20年 理賠2349億元 近450萬人受惠

金管會今 (19) 日表示，「強制汽車責任保險法」自 1998 年 1 月 1 日實施至今年已滿 20 年，統計至今年 4 月底，累積理賠金額計達 2394 億元，已經有 449 萬人次受惠，目前有效保單達 1918 萬 9935 張。

強制汽車責任保險為政策性保險，為使受害人迅速獲得基本保障，採定額無過失制度，保險經營採無盈無虧原則，並設置財團法人汽車交通事故特別補償基金，以提供未投保汽車、肇事逃逸汽車或未經被保險人同意使用或管理的汽車（例如失竊車）發生汽車交通事故時，受害人得以補償等措施。

金管會表示，20 年來，身故保險金額由施行初期新臺幣 120 萬元調高至現行 200 萬元，而殘廢保額依殘廢等級劃分從 5 萬到 200 萬元，醫療保額最高 20 萬元。

截至今年 4 月厎，汽車投保率達 99.61%、機車投保率達 81.63%。

金管會提醒民眾，行車應注意交通安全，以確保自身及用路人生命財產安全，萬一不幸發生汽車交通事故，應保持鎮靜，立即報警處理，並記得取得車禍相關資料，才能向產物保險公司申請強制汽車責任保險理賠。

金管會表示，如事故汽車無法查究或其未投保強制責任險，受害人也可向財團法人汽車交通事故特別補償基金申請補償金，以保障自身權益。

金管會表示，受害人於發生車禍事故後，應採取以下措施及檢具相關資料，以利申請本保險之保險給付或補償金：

一、立即報警處理，於事故現場向警察機關申請道路交通事故當事人登記聯單，於事故 7 日後申請提供道路交通事故現場圖、現場照片，並於事故 30 日後，申請道路交通事故初步分析研判表，其為申請本強制汽車責任保險給付或補償金的重要文件。

二、受害人或其遺屬應依據「申請強制汽車責任保險給付相關證明文件公告」檢具身分證明文件、警憲機關處理證明文件、合格醫師診斷書、醫療費用收據或死亡證明書及全戶戶籍謄本等相關文件，向保險公司或特別補償基金提出申請。