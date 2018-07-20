李氏大藥廠(00950-HK)擬逾1億港元出售LPHK資產及ZPH資產

李氏大藥廠(00950-HK)公佈，於2018年7月20日，LPHK(公司的全資附屬公司，賣方)與買方中國腫瘤醫療有限公司訂立LPHK協議，LPHK同意向中國腫瘤醫療有限公司出售LPHK資產；ZPH(兆科藥業(合肥)有限公司，該公司全資附屬公司)與買方中國腫瘤醫療有限公司訂立ZPH協議，ZPH同意向中國腫瘤醫療有限公司出售ZPH資產。LPHK代價約為1.07億港元，ZPH代價為730萬港元。

LPHK將向買方出售的資產包括以下與LPHK產品相關的資產的權利、所有權和權益：(a) LPHK轉讓合約； (b) 所有可用技術信息；(c) 所有可用的銷售和營銷信息；(d) 所有適用的監管項目； (e) 所有可用的組件材料及所需的資本設備；及(f) 所有產品生產記錄。LPHK產品包括Pexa-Vec產品和吉馬替康產品(兩者均處於開發階段)。Pexa-Vec產品是溶瘤痘苗病毒JX-594，其痘苗病毒株骨幹已作為全球疫苗接種計劃的一部分而安全地用於數百萬人。

ZPH將向買方出售的資產包括以下與ZPH產品相關的資產的權利、所有權和權益： (a) ZPH轉讓合約； (b) 所有可用技術信息； (c) 所有可用的銷售和營銷信息； (d) 所有適用的監管項目； (e) 所有可用的組件材料及所需的資本設備；及 (f) 所有產品生產記錄。 ZPH產品包括Melphalan產品、Olaparib產品、Gliolan產品和Axitinib產品（全部均處於開發階段）。Melphalan產品，又稱L-苯丙氨酸氮芥類藥物、苯丙氨酸氮芥類藥物、L-PAM或 L-溶血素，是一種氮芥（一種化療藥物）的苯丙氨酸衍生物，適用於多發性骨髓瘤的舒緩治療和不可切除的卵巢上皮癌的舒緩性治療。

公告稱，預計通過將所有研發中的腫瘤治療資產歸入買方（其由一支腫瘤學專家構建的專職及專門化團隊組成）可以提升營運效率，加上將腫瘤學領域的策略結合是目前臨床研究的重要領域，此舉或可釋放以免疫腫瘤治療方式治療癌症的潛力；腫瘤學新藥的開發需要大量的資金投入。由買方（其為本公司的非全資附屬公司）將研發中的腫瘤治療資產整合，有望提升買方的融資能力，此繼而可能加快資產的開發、儘展其潛力和縮短其投入市場的時間。

預期該等出售事項可為公司帶來的收益將約為130萬港元。

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