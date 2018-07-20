陳茂波指未見明顯針對人民幣下跌進行投機行為

離岸人民幣(CNH)半小時內跌逾300點子，再跌穿6.82關。

截至本港時間晚上7時11分，離岸人民幣兌美元報6.815，全日低見6.8367。每百人民幣兌港元報86.6。

在岸人民幣兌美元(CNY)亦跌破6.79關，現報6.7915，低見6.8149。

財政司長陳茂波及多名財金官員，到立法會解釋中美貿易戰對港影響及應對措施。陳茂波表示，人民幣近月對美元下跌，主要由於美元轉強，但目前未見到明顯針對人民幣的沽空，或透過衍生工具進行投機的行為。他又引述內地人民銀行早前的言論，指內地已表明貨幣政策會針對支援實體經濟，不會以貨幣貶值應對貿易爭端。陳茂波又指，明白中小企需要流動資金應對危機，因此如有需要，政府願意延長中小企信貸保證計劃下的特別優惠措施。

民建聯周浩鼎表示，中小企最關注貿易戰下資金周轉問題，希望政府考慮延長中小企信貸擔保計劃。旅遊界姚思榮擔心，貿易戰令人民幣近日走弱，會影響內地訪港旅客消費。資訊科技界莫乃光就指，港府應該趁中美貿易糾紛，加強向外宣傳香港自由貿易的形象。



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