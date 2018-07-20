地政總署：粉嶺工業地共收到7份標書

粉嶺安樂村安全街工業用地中午截標，地政總署說，共收到7份標書。市場對地皮估計最高超過7.5億元，有可能成為歷來呎價最高的工業地皮。

今次截標的粉嶺安樂村安全街工業地，並非市場焦點，仍然吸引到多家發展商入標，包括信置、恒地、英皇國際、億京和森信紙業。根據賣地章程，地皮可以發展為一般工業用途，亦可以用作資訊科技及電訊業，實驗室及影音錄製室等用途。中標發展商需要興建一個118個車位的公眾停車場。

到場遞交標書的英皇國際高級物業主任張思薇表示，地皮用途廣泛，位置亦鄰近口岸，因此看好地皮日後發展。

高力國際亞洲區估價及諮詢服務副常務董事張翹楚指出，地皮鄰近連塘口岸，預計下年初開通後可能成為首個可供停車的口岸，令項目坐擁物流運輸等優勢。加上倉儲物業供應量較少﹑價格波動低，回報率較其他類別物業高，即使現時資產市場波動，但相信不會影響發展商出價。

今次是區內超過25年來首幅工業地，鄰近聯和墟及祥華邨，地皮面積4.05萬平方呎，可建總樓面近20.3萬平方呎。

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