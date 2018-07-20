新三板將加快優化做市製度 擬推做市商評價與激勵機製

近期新三板市場做市商退出做市企業較多，就此全國中小企業股份轉讓係統公司(下稱“全國股轉公司”)今日以新聞發言人答記者問的形式公開發佈信息稱，將以深化分層為抓手，持續推動市場發行、交易、投資者適當性改革，進一步促進新三板市場良性運作。

同時，新三板將加快推進做市製度優化改革，推出做市商評價與激勵機製，促進做市商功能充分發揮，擴大做市商隊伍，豐富做市商類型，進一步促進做市製度健康發展。

全國股轉公司新聞發言人表示，做市製度作為新三板市場建設的一項探索，實施以來，在促進價格發現、改善市場流動性等方面發揮了積極作用。

據統計，做市股票價格基本均已形成連續價格曲線，成交價格波動更加平滑，股票的平均價格振幅為3.16%。同時，做市製度對活躍股票交易作用明顯。截至今年6月底，做市股票佔全市場股票的15%，但其成交金額和成交筆數分别佔到全市場的45%和87%。

近期，做市商退出做市情況有所增多，全國股轉公司發佈的信息稱，對此已有所關註，同時分析認為，做市商退出做市主要有以下兩方面原因：

一是做市商主動調整做市策略。2017年以來，市場環境下行的大背景下，部分做市商基於對市場行情的判斷開始調整做市策略，主動退出一些業績不佳或受到處罰的股票做市。

二是部分做市企業因擬IPO、控製股權結構等原因主動變更轉讓方式或摘牌，導緻做市商被動退出做市。

全國股轉公司新聞發言人稱，將繼續堅持併鼓勵做市轉讓。一方面，新三板市場將以深化分層為抓手，持續推動市場發行、交易、投資者適當性改革，進一步促進新三板市場良性運作。另一方面，將加快推進做市製度優化改革，推出做市商評價與激勵機製，促進做市商功能充分發揮，擴大做市商隊伍，豐富做市商類型，進一步促進做市製度健康發展。

來源：上證報APP·中國證券網

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)