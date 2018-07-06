〈公司法三讀通過〉大同條款恐添亂 經濟部：公司有4個月時間可因應

立法院今 (6) 日三讀通過公司法修法條文，其中俗稱大同條款也獲得通過，經濟部次長王美花今日表示，該條文跟現行證交法明顯不同，到年底前將與金管會確認，公開發行公司該如何適用，他也認為，公開發行公司股東持股 3 個月以上可召開股東臨時會，加上停止過戶時間至召開股臨會還有 30 天時間，公司至少有 4 個月時間可以因應。

王美花今日表示，現行證交法現行 43 - 5 條並未限制持股期間，但要請求董事會召集，而三讀通過的公司法 173 - 1 條，有 3 個月持股限制，但是不需經董事會召集，兩者明顯規範不同，公開發行公司在適用上恐怕會有困難，未來該適用哪個條文，或是證交法有修法空間，待經濟部與金管會確認。

王美花指出，今日三讀通過的公司法，與公司營運面關聯程度較低的，以及因應洗錢防制法修訂的條文如 22 -1 條，將於 11 月先行生效，其他條文如 173 - 1 條等待確認條文，預計將於明年 1 月 1 日上路，經濟部將與金管會針對條文不同之處進行討論與協商。

針對外界認為「大同條款」將使公司經營權不穩定，王美花指出，立法院最後拍板定案的版本，為持股 3 個月以上的配套方案，而公開發行公司如果要召開股東臨時會，自停止過戶時間起至召開臨時股東會尚有 30 天時間，公司至少有 4 個月時間可因應。

公司法今日三讀修正，其中俗稱「大同條款」的公司法第 173 - 1 條條文，三讀後條文規定，持有 3 個月以上已發行股份總數過半數股份的股東，得自行召開股東臨時會。

公司法今日三讀，經濟部指出，關於董事可查閱影印公司資料、公司治理人員的設置、刪除法人董事，以及限制委託書選舉權等提案，最後並未納入修法內容。