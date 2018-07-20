富邦媒Q2獲利單季新高 上半年EPS 5.02元 全年可望賺一股本創高

電商平台富邦媒 (8454-TW) 今 (20) 日公布第 2 季財報，稅後純益為 4.2 億元，年增 19.2%，每股純益 (EPS)3.01 元，創單季新高，累計上半年稅後純益 7.2 億元， EPS 5.21 元，年增 10%，進入下半年傳統消費旺季後，法人樂觀期待，今年整體營收和獲利仍有望續寫新高紀錄。

富邦媒說明，第 2 季成長動能主要來自於網路通路，momo 深耕品牌經營策略奏效，不僅吸引國際知名品牌紛紛進駐開設官方旗艦店、結盟舉辦「超級品牌日」，同時提升站內品牌商品的齊全度和品質，帶動購物網第 2 季營收年增率高達 32.2%，行動購物業績占比近 60%，消費者的購買次數和金額皆穩健增加。

另一方面，電視購物延續復甦趨勢，第 2 季營收年成長 6.6%，已連續 3 季呈正成長。

展望第 3 季，富邦媒強調將持續深化品牌經營，7 月「伊萊克斯品牌日」單日創造旺季時 1 個月的銷售業績，後續還會有「舒潔 & 好奇品牌日」，已備妥 2 萬箱衛生紙備戰。

而為迎接 8 月中元大檔，momo 將集結包括食品、生活家用和美妝等數十個品牌，於「華山 1914 文創園區」舉辦 O2O 驚夏中元派對。

此外，為因應商品快速配送的需求，並備戰雙 11、雙 12 最大檔期，富邦媒第 3 季將於台中增設第 4 個衛星倉，加上既有的內湖、三重和台南衛星倉，快速到貨服務可望拓展至六都。