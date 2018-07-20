【港股解碼】盈利表現強勁，有望帶動吉利汽車估值上揚

7月19日晚間，備受關注的2018《財富》世界500強榜單出爐，中國斬獲120個席位僅次於美國，遙遙領先第三名日本（52家企業）。而在汽車製造業領域，中國共有7家上榜公司，分別是上汽集團、東風汽車、北汽集團、廣汽集團、吉利控股、怡和集團。其中，吉利汽車（00175.HK）是該領域唯一一家民營車企，名次較上年提升76位，位列267位，其強勁競爭力不容小覷。

近期，吉利又展開大手筆收購，集中在新能源汽車、轎車、SUV相關車型擴充產能。

吉利汽車收購三家關聯公司

7月18日，吉利汽車發佈的公告顯示，將通過間接擁有99%權益之附屬公司浙江吉潤，與杭州部件、貴陽新能源、浙江吉利訂立收購協議，耗資約31.74億元從上述三家公司手中分別取得大江東、貴陽、DMA目標公司的全部註冊資本。從公開披露的資訊來看，杭州部件和貴陽新能源均為浙江吉利全資擁有，該交易實際上是吉利內部一筆左右倒右手的股權轉讓，收購目的更多在於擴充上市公司的產量。

圖源：吉利官網

大江東目標公司主要從事技術研發、技術諮詢服務、製造及銷售汽車部件及整車成套

件以及提供售後服務，正在建造一間規劃產能為每年180,000套整車成套件的生產設施，將生產的汽車為一款新型純電動汽車車型及一款新型運動型多功能汽車車型。目前預期大江東物業建設工程將於2018年第四季度完成並開展商業投產。

貴陽目標公司正在建造一間規劃產能為每年270,000套整車成套件的生產設施，將生產的汽車為兩款新型多用途汽車車型，目前預期貴陽物業建設工程將於2018年第三季度完成並開展商業投產。

DMA目標公司為一間於2016年3月30日在中國註冊成立之私人有限公司，其主要在中國從事研發、製造、加工及推銷汽車部件及整車成套件以及提供相關售後及技術服務，正在建造一間規劃產能為每年240,000套整車成套件的生產設施，將生產的汽車為一款新型運動型多功能汽車車型及一款新型轎車車型。目前預期DMA物業建設工程將於2018年第三季度完成並於2018年第四季度開展商業投產。

不難看出，吉利此番收購意欲加碼更大的產、銷量。隨著下半年金九銀十汽車銷售旺季的到來，吉利將延續上半年的強勢增長，對股價形成強有力支撐。

盈利表現強勁，股價支撐力度強

據吉利發佈的正面盈利預告顯示，截至2018年6月30日至6個月，吉利預計錄得淨利較上年同期的43.4億元增長約50%。具體到銷量上，上半年吉利汽車總銷量達到766,630輛，較去年同期增長44%，其中，博系家族1-6月總銷量達到159,325輛，帝豪家族前6月總銷量達到287,602輛，遠景家族1-6月總銷量則達到了260,552輛，去年底上市的高端個性品牌領客01表現優異，上半年累計銷量高達46,252輛。

圖源：同花順

再來看看資本市場，經過2017年長達半年的長勢後，吉利股價暫時進入下調盤整階段，目前市盈率不足14倍，市淨率4.1，市值1711億港元，相對強勁的盈利能力來講，可以說相當廉價。而深入到整個行業，截至2017年底，吉利汽車以淨資產收益率30.85%領跑港股汽車板塊，每股收益達1.19元。僅就淨資產收益率來講，吉利汽車已經非常優異，如果再聯繫2017年資產負債率從63.47%降低至59.04%，主營業務利潤率從11.56%提升至13.73%，吉利汽車在股東回報方面絕對是行業鼇頭。對比比亞迪股份（01211.HK），2017年比亞迪淨資產收益率7.39%，資產負債率66.33%，淨利潤負增長，但市盈率超過27倍，吉利汽車明顯有被低估的跡象。

預期下半年，吉利將有更多新車型推出，特別是高端領域的領克02、領克03房車款帝豪GSe 電動SUV推出，對長城哈弗及WEY品牌系列形成制約，並延續2017年態勢，帶動吉利SUV系列車型再掀銷量上漲潮；另外，隨著博瑞GE插電式混合動力車(PHEV)及輕度混合動力車(MHEV）推出，吉利新能源車的競爭環境顯著改善，盈利能力進一步加強。保守估計，2018年全年吉利淨利潤增長50%問題不大，屆時EPS將達至每股1.8元，依然按照14倍的市盈率，股價為25港元左右，還有30%的上漲空間（目前股價19港元左右）。

作者：董虹

編輯：徐冰瑩、黎璐璐

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