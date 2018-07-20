〈微發光二極體商機〉台廠佈局搶插旗 友達、鴻海進度最前

Micro LED 被視為可能顛覆產業的新一代顯示技術，據研究分析公司 n-tech Research 預測，2022 年全球 Micro LED 市場產值將達到 107 億美元，為搶占市場先機，台灣許多廠商紛紛插旗，目前台廠中又以友達 (2409-TW) 、鴻海集團 (2317-TW) 進度較為迅速，未來可望有越來越多廠商加入發展行列。

從台廠進度來看，面板廠與 LED 廠均積極研發 Micro LED，又以友達與鴻海集團進度相對迅速，友達今年 5 月底已在 2018 SID 顯示週 (Display Week 2018) 上，發表全球最高解析度全彩主動式 8 吋 Micro LED 顯示技術，並拿下「2018 年 SID 展會最佳獎」肯定，其於 Micro LED 技術研發已獲突破，未來將持續投入資源，掌握關鍵技術並取得更多進展。

鴻海集團的部分，先前轉投資的 Micro LED 新創公司 eLux 日前透露，已在流體裝配與定位技術取得專利，可實現最大裝配速度，被視為 Micro LED 技術的一大突破，目前 eLux 股東除鴻海外，還包括群創 (3481-TW)、榮創 (3437-TW) 與夏普等鴻家軍。業界認為，在 eLux 取得重大技術突破後，鴻家軍可望在鴻海 Micro LED 佈局上，扮演相當重要的角色。

研究分析公司 n-tech Research 在最新報告「Micro LED 市場機會：2018-2027」中預測，全球 Micro LED 市場將在 2019 年達到 27 億美元，並於 2022 年成長至 107 億美元。其中，如數位電影院與家庭影院等超大型顯示器，都將受益於 Micro LED 在大面積上的可擴展性，不過，智慧手機、平板電腦和一般電視的市場可能受到液晶與 OLED 技術持續主導影響，為 Micro LED 相對難以滲透的領域。

研調機構集邦科技旗下 LEDinside 研究協理儲于超也認為，Micro LED 可能從超大尺寸的 100 吋以上高階螢幕應用開始發展，待技術成熟後，成本將可逐步縮減，但要進入主流規格，得視各家廠商成本下降的速度，約需 3 年左右時間，至於 Micro LED 導入 AR 投影方案已有許多示範品出現，時程可能相對較快。