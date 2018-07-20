Micro LED應用可期 預估2022年市場將突破百億美元

微發光二極體 Micro LED 近年來發展速度加快，它是繼 OLED 之後新一代的顯示器技術。研究分析公司 n-tech Research 在最新一份報告「Micro LED 市場機會：2018-2027」中預測，全球 Micro LED 市場將在 2019 年達到 27 億美元並成長到 2022 年的 107 億美元。

Micro LED 市場預測 (圖: n-tech)

Micro LED 已經被證明優於其他先進顯示技術像是 LCD 和 OLED。Micro LED 顯示器是高密度微小的 LED 陣列，每一點皆可單獨驅動。Micro LED 有著外形小、低重量、超高解析度、高亮度、高速反應等特性。這些優勢可望將被應用在 AR / VR(擴增實境 / 虛擬實境) 和汽車 HUD(抬頭顯示器) 上面。

除了作為傳統 LCD 和 OLED 面板的替代之外，因為有著超省電的特性，Micro LED 也可以應用於穿戴式裝置，像是智慧型手錶。其中，Micro LED 極低功耗和超強的亮度的特性，讓它成為可穿戴裝置顯示器的最好的選擇。 n-tech 預計在 2022 年穿戴式裝置相關應用市場將達到 16 億美元。

另一方面，超大型顯示器，像是數位電影院和家庭影院，預計都將受益於 Micro LED 在大面積上的可擴展性。n-tech 表示，Micro LED 的技術也為巨型螢幕的應用提供了與其他功能混合的可能性和兼容性。

Micro LED 市場應用分布 (圖: n-tech)

然而，有部分市場 Micro LED 難以滲透，例如智慧手機、平板電腦和一般電視的市場。n-tech 認為 LCD 和 OLED 技術將繼續主導相關式場應用。儘管 Micro LED 低功耗的特點可能成為平板電腦和智慧手機的市場的新賣點，Micro LED 技術在此領域的優勢依然較不顯著。